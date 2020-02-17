Ужасы кредитования в Молдове - население нищает, а частные корпорации богатеют

Около 20 тысяч дел о конфликтах между кредитными организациями и должниками рассматривается в судах РМ. Это более 3% от общего количества контрактов о кредитах подобного рода.

– Очень высокий показатель, и за каждым из случаев стоит личная трагедия человека. К настоящему моменту в Молдове заключены около 600 тысяч договоров кредитования в этом секторе, — сообщила в радиостудии Sputnik Молдова глава управления по небанковскому кредитованию при Национальной комиссии по финансовому рынку Алина Чеботарева.

По ее словам, получатели кредитов не всегда могут оценить риски и в итоге сталкиваются с неспособностью выплатить кредит, так как из-за пени суммы долга значительно увеличиваются.

Ранее правительство одобрило законопроект о деятельности небанковских кредитных организаций, который будет представлен на рассмотрение парламента.

– Люди должны оценивать свои реальные доходы, потому что они могут обанкротиться, а небанковские кредитные организации не проверяют кредитную историю этих людей. Посредством этого законопроекта мы, как надзорный орган, выступаем с предложением ввести некоторые ограничения для небанковских кредитных организаций, чтобы обременение граждан долгами не было чрезмерным, - отметила Чеботарева.

В Молдове зарегистрированы около 160 небанковских кредитных организаций, активы которых превышают 10 миллиардов леев. Общее количество заемщиков в Молдове составляет более 570 тысяч человек. Из всех выданных небанковских кредитов около 80% принадлежат физическим лицам.

Михаил Генчу