Правительство направило в парламент проект об индексации пенсий дважды в год в Молдове

Правительство передало парламенту законопроект, который предусматривает, что все пенсии будут проиндексированы дважды в год. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник, 17 февраля, после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.

Пенсии в Молдове будут индексироваться 1 апреля и 1 октября. Согласно документу, автором которого выступает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, устанавливается полугодовая индексация всех пенсий, вне зависимости от их размера и гарантированного минимального ежемесячного дохода, используемого Программой социальной помощи.

Так, с 1 апреля коэффициент индексации будет равняться показателю инфляции, зарегистрированному в последнем квартале года, предшествующего индексации. С 1 октября коэффициент индексации составит показатель инфляции, зарегистрированный в первом квартале текущего года.

Также, правительство передало парламенту законопроект о единовременной помощи в размере 700 леев.

Напомним, что ранее глава государства Игорь Додон выступил с инициативой о том, чтобы 1 октября пенсии были проиндексированы для всех получателей этого вида выплаты, вне зависимости от их дохода. Кроме того, власти страны хотят прописать в законе финансовую помощь на праздники для пенсионеров и выделять ее в обязательном порядке, а не в зависимости от ситуации