Официально: Граждане Молдовы не будут возвращать украденный миллиард – не они воровали

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Политика
Уже на это неделе будет принято решение, освобождающее жителей страны от такого бремени.
На этой неделе правительство Кику одобрит законопроект о снижении налоговой нагрузки на граждан, связанной с компенсацией "кражи миллиарда" из банковской системы. Об этом сегодня утром объявил премьер-министр Ион Кику, после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.
Формула снижения суммы в 20 млрд. леев, которые возложены на граждан, обсуждалась и с МВФ. Законопроекту также предстоит пройти обсуждение в парламенте.
Напомним, что президент страны Игорь Додон выступил с этой инициативой:
"Я как президент выступил с инициативой найти возможность, чтобы суммы, которые легли на плечи граждан, были снижены или исключены. Мы нашли решение снизить эту нагрузку на 5-6 млрд. леев, - заявил Додон.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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