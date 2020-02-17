Официально: Граждане Молдовы не будут возвращать украденный миллиард – не они воровали

Уже на это неделе будет принято решение, освобождающее жителей страны от такого бремени.

На этой неделе правительство Кику одобрит законопроект о снижении налоговой нагрузки на граждан, связанной с компенсацией "кражи миллиарда" из банковской системы. Об этом сегодня утром объявил премьер-министр Ион Кику, после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.

Формула снижения суммы в 20 млрд. леев, которые возложены на граждан, обсуждалась и с МВФ. Законопроекту также предстоит пройти обсуждение в парламенте.

Напомним, что президент страны Игорь Додон выступил с этой инициативой:

"Я как президент выступил с инициативой найти возможность, чтобы суммы, которые легли на плечи граждан, были снижены или исключены. Мы нашли решение снизить эту нагрузку на 5-6 млрд. леев, - заявил Додон.

ПАВЕЛ МУНТЯН