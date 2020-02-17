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Никуда без телохранителя: Майя Санду была в Хынчештах в сопровождении защитника
17.02.2020

Санду неоднократно возмущалась тем, что некоторые политические лидеры пользуются услугами охраны.

Председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду приняла в воскресенье участие в запуске избирательной кампании кандидата ПДС в Хынчештах Олеси Стамате. Санду по традиции сопровождал ее личный телохранитель.

Как пишет telegraph.md, последний попытался слиться с толпой и вместе со всеми кричал лозунги в поддержку Стамате, однако ни на секунду не отходил от лидера ПДС. Ранее мы писали о том, что председателя партии “Действие и солидарность” повсюду сопровождает охрана.

В прошлом году, например, на мероприятии, которое блок “АКУМ” провел по случаю 9 мая, лидер ПДС также появилась в сопровождении бывшего телохранителя Влада Филата.

Примечательно, что несмотря на то, что ранее Санду неоднократно возмущалась тем, что некоторые политические лидеры пользуются услугами охраны, сама она прибегает к этой же практике.


 
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