17 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе
17.02.2020

Бизнес посол «Деловой России» Игорь Чайка покроет расходы, необходимые музею для восстановления.

Бизнес посол «Деловой России» в Молдове Чайка Игорь Юрьевич решил полностью покрыть расходы на ремонт дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве. Об этом на своей странице в социальной сети написал президент Республики Молдова Игорь Додон.

Пару недель назад, 27 января глава государства посетил музей А.С. Пушкина и был ознакомлен с удручающим состоянием, в котором находится музейный комплекс. Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту и прежде всего, кровли.

Муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время.

«Обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые и изыскали возможность финансирования начального этапа - экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 млн лей (123 тыс €), а ещё более 1,5 млн лей будут перечислены сразу как будет проектная документация.

Выражаю уверенность что 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки великого поэта, музейный комплекс встретит гостей полностью обновлённым.

Дом-музей А.С. Пушкина является символом дружбы с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, одинаково исторически ценный и для молдавских и для российских граждан», - пояснил глава государства.


 
Количество просмотров:
159
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.