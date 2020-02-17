Доходы Orange растут, несмотря на сокращение количества абонентов

Крупнейший в республике оператор связи Orange Moldova в 2019 году заработал 141 млн евро.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом доход Orange Moldova (от продажи услуг, телефонов, аксессуаров) вырос на 2 млн евро – в 2018 году он составил 139 млн евро. Такие цифры приведены в финансовом отчете группы Orange за прошлый год. А всего группа Orange в 2019 году заработала 42,2 млрд евро – на 0,6% больше, чем в 2018 году.

Компания Orange – дочерняя компания французской группы с одноименным названием – является лидером рынка телекоммуникаций в Республике Молдова. Следует отметить, что в последние три года отмечается сокращение количества абонентов компании в Молдове. Так, в 2019 году, в компании было зарегистрировано 2,135 млн пользователей, в 2018 году их было 2,141 млн человек, а в 2017 году – 2,174 млн человека. При этом, число клиентов, подключенных к широкополосной сети в фиксированных точках, увеличилось на 15%.

Согласно данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), Orange Moldova принадлежит больше половины рынка мобильной связи – 63,6%. На втором месте Moldcell с 30,7%, а третьем – Moldtelecom с 5,7%.

Михаил Генчу