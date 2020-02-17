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Общество
В Кишиневе полицейский простил водителя и помог приюту для собак
17.02.2020

Такие истории случаются обычно в зимние праздники, но есть исключения.

В редакцию «Блокнот Молдова» обратился житель Кишинева Александр Ганенко, который рассказал удивительную для «наших широт» историю.

– Отвозил дрова в приют AIOVA. По дороге остановила полиция: почему, не пристегнут, не включены фары? Вину свою признал. На вопрос, откуда дровишки и куда еду, я раскололся, сказал что везу в приют. И предложил инспектору тоже поддержать собачек. Понять-простить и отпустить. А дальше все было, как в американском рождественском фильме. Полицейский сунул руку в карман, достал три двадцатки, две дал мне одну оставил себе!

Как и положено в фильмах, герой отказался фотографироваться и пожелал счастливой дороги. В приюте передал 40 леев от полицейского. Пока разгружал дрова, подъехал парень с двумя девушками и выгрузил гору корма и медикаментов, забрал из приюта щенка с носом в форме сердечка. Немногим из 400 собак приюта так везет, - рассказал Ганенко.


 
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