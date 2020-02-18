В Кишиневе на Рышкановке появилось еще одно место отдыха для горожан

Были завершены работы в сквере у «Мезона». Пешеходные аллеи были восстановлены, было установлено декоративное освещение, скамейки и урны. Стоимость работ — 3,3 млн. леев из муниципального бюджета.

«Мы продолжим облагораживать зеленые зоны города. В текущем году для реализации проектов развития общественного пространства на каждый сектор было выделено 5 млн. леев из муниципального бюджета», — отметил мэр Кишинева Ион Чебан.

Были завершены работы в сквере у «Мезона»

Были завершены работы в сквере у «Мезона»