Она настоящая Chica Bomb: Стало известно, кто покорил сердце закоренелого молдавского холостяка Дана Балана

Оказалось, это не Тина Кароль и отношения Дана с эффектной девушкой длятся уже около года.

На днях в СМИ появилась новость о том, что Дану Балану приписывают роман с блондинкой-танцовщицей, которая работает в его команде. Судя по фото в соцсетях, она была единственной женщиной на праздновании дня рождения певца 6 февраля. Однако после этих слухов с редакцией журнала VIVA Ukraine связался инсайдер, выяснивший, что на самом деле у Дана Балана отношения совсем с другой девушкой.

По информации источника, пожелавшего остаться анонимным, Дан Балан встречается с 20-летней девушкой Анастасией. Она — студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего вуза. Это неудивительно, ведь Анастасия обладает потрясающей внешностью.

Настя - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами. Фото: viva.ua

По Инстаграм-странице возлюбленной Дана Балана видно, что она часто бывает на съемках шоу «Голос Украины». Более того, она вхожа в узкий круг шоу-бизнеса. Как утверждает инсайдер, Анастасия была с Даном на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.

На снимке девушка танцует в квартире Дана Балана. Это легко проследить по картинам на стенах. Фото: viva.ua

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос «Ты была на съемках "Голоса". Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?» она ответила:

«Роман, написанный рукой гения».

Девушка намекнула на то, что роман Тины Кароль и Дана Балана придумал продюсер шоу «Голос Украины».

Настя даже была королевой красоты вуза. Фото: viva.ua

Отношения Дана Балана и Анастасии длятся около года. Насколько они серьезны и приведут ли к свадьбе, пока неизвестно.

Анастасия была с Даном на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.

ЛИДИЯ ТКАЧ