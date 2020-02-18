Здравствуйте, госпожа Гречаный: председатель парламента Молдовы раз месяц будет принимать граждан

На первой встречи, которая прошла в понедельник, были подняты системные вопросы, решение которых требует участия властей.

В частности, были рассмотрены проблемы интеграции с систему общего образования детей с нарушениями слуха, без дополнительной поддержки, в которой они нуждаются.

Кроме того, в настоящее время в стране ощущается острая нехватка переводчиков на языке мимики-жестов, а закрытие специализированных учреждений и сокращение количества детей в них привело к уменьшению числа молодых людей, которые могут жить без опеки.

«Обсудили также ситуацию в Национальном Ботаническом саду им. Александру Чуботару. Отметила, что мы будем поддерживать учреждение, которое является национальным достоянием, в том числе путем привлечения работников Парламента к работам по благоустройству Ботанического сада.

Представители бывшего Национального колледжа виноградарства и виноделия в Ставченах требуют выплатить задолженность по заработной плате, образовавшейся в процессе реорганизации из-за нарушения Кодекса о труде администрацией учреждения. Эта ситуация, которая затрагивает порядка 40 человек, будет доведена до сведения Правительства», отмечается в пресс-релизе

НИКИТА ЗВЕРЕВ