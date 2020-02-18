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Экономика
Молодость продлевается: возраст для тех, кто хочет воспользоваться кредитами по программе " Prima Casa", увеличен до 50 лет
17.02.2020

А для медиков, педагогов или полицейских для покупки недвижимости в сельской зоне и районных центрах, а также для многодетных семей предусмотрена 100-процентная компенсация.

Хорошие новости! Еще больше сограждан смогут воспользоваться программой „Prima Cas ”

Возрастной порог порог для тех, кто намерен воспользоваться льготными кредитами на покупки невидимости по программе „Prima Cas ” увеличится с 45 до 50 лет. Об это заявил премьер Ион Кику в сообщении в социальной сети «Facebook».

- „Prima Cas ”. Вносим поправки в закон 293. Допустимый возраст увеличивается до 50 лет. Первоначальный взнос – 5%. Владение недвижимостью исключается ( как критерий для участия). Будут и другие упрощения. В части бюджетной поддержки: компенсация в 100% для медиков, педагогов или полицейских для покупки недвижимости в сельской зоне и районных центрах, 100% компенсации для семей с тремя детьми и более и увеличение поддержки для работников частного сектора, - сообщил Ион Кику.

В настоящее время участником государственной программы „Prima Cas ” может стать любой гражданин Молдовы до 45 лет. Претендент должен подтвердить официальный доход. С момента запуска программы были приобретены 4019 объектов жилой недвижимости, а общая сумма выданных кредитов составляет 2 млрд. леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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