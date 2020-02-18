18 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Румынский адвокат высмеял попытки фанатиков «унири» лишить румынского паспорта супругу главы ПМР
18.02.2020

Это нереально, считает Адриан-Кэлин. Демарш самых ярых поклонников "унири" в отношении супруги лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского, скорее всего, останется без последствий. Напомним, что на днях Влад Билецкий, глава маргинальной организации ODIP, финансируемой Румынией, оповестил общественность о том, что у Светланы Красносельской имеется (о боже!!!) - румынский паспорт (не имеющие подобного счастья люди наверняка рыдают от отчаяния - например, арабские шейхи).

Разумеется, в известных кругах сразу же поднялся вой «лишить! забрать! казнить!», а депутат парламента Лилиан Карп начал писать обращения во все возможные инстанции - консульство Румынии, дипломатическое представительство соседней страны , и даже отправил официальный запрос в правительство Румынии, требуя лишить гражданства Красносельскую.

Но вся эта суета напрасна, заявил румынский адвокат Кукулис Адриан-Кэлин, слова которого приводит realitatea.md. По его словам, в законе прописаны ситуации, которые позволяют отозвать гражданство, но это совершенно иные ситуации, а не по причине того, что "кто-то является супругой кого-то".

Например, гражданства могут лишить за очень тяжкие проступки или насмешки над официальными государственными символами Румынии - над флагом, например. Или за вступление в армию государства, с которым у Румынии отсутствуют дипломатические отношения. Разумеется, накажут и за получение гражданства незаконными путями - но это, как водится, еще надо доказать.

Наконец, лишить гражданства могут за связи с террористическими группировками. Еще один вариант - в случае, если человек сам желает избавиться от этого гражданства. В то же время, как сказал Адриан-Кэлин, в случае с Красносельской это совершенно нереально:

- Отозвать гражданство, в случае появления приказа об его присвоении, уже невозможно. Отзыв гражданства никак не сказывается на супруге - даже если предположить, что есть проблема с ее мужем, это не касается ее. У него гражданства нет, у нее есть, но то, что ее супруг имеет проблемы в плане публичного признания, никак не сказывается на супруге, - пояснил адвокат.

Все же, чтобы не расстраивать вконец ярых поклонников румынизации в нашей стране, адвокат потешил их эфемерной надеждой:

- Можно сделать это, если доказать, что она не только является супругой лидера сепаратистского режима, но и то, что это наносит ущерб имиджу Румынии. Но тут нужна конкретика, - добавил он.

Какой ущерб имиджу Румынии может нанести проблема (да и проблема ли это?), которая касается исключительно другого, суверенного государства, давным-давно признанного ООН именно как суверенное, а не "румынское" - загадка. В общем, судя по всему, паспорт у Красносельской никто не заберет.

 Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
129
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.