Румынский адвокат высмеял попытки фанатиков «унири» лишить румынского паспорта супругу главы ПМР

Это нереально, считает Адриан-Кэлин. Демарш самых ярых поклонников "унири" в отношении супруги лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского, скорее всего, останется без последствий. Напомним, что на днях Влад Билецкий, глава маргинальной организации ODIP, финансируемой Румынией, оповестил общественность о том, что у Светланы Красносельской имеется (о боже!!!) - румынский паспорт (не имеющие подобного счастья люди наверняка рыдают от отчаяния - например, арабские шейхи).

Разумеется, в известных кругах сразу же поднялся вой «лишить! забрать! казнить!», а депутат парламента Лилиан Карп начал писать обращения во все возможные инстанции - консульство Румынии, дипломатическое представительство соседней страны , и даже отправил официальный запрос в правительство Румынии, требуя лишить гражданства Красносельскую.

Но вся эта суета напрасна, заявил румынский адвокат Кукулис Адриан-Кэлин, слова которого приводит realitatea.md. По его словам, в законе прописаны ситуации, которые позволяют отозвать гражданство, но это совершенно иные ситуации, а не по причине того, что "кто-то является супругой кого-то".

Например, гражданства могут лишить за очень тяжкие проступки или насмешки над официальными государственными символами Румынии - над флагом, например. Или за вступление в армию государства, с которым у Румынии отсутствуют дипломатические отношения. Разумеется, накажут и за получение гражданства незаконными путями - но это, как водится, еще надо доказать.

Наконец, лишить гражданства могут за связи с террористическими группировками. Еще один вариант - в случае, если человек сам желает избавиться от этого гражданства. В то же время, как сказал Адриан-Кэлин, в случае с Красносельской это совершенно нереально:

- Отозвать гражданство, в случае появления приказа об его присвоении, уже невозможно. Отзыв гражданства никак не сказывается на супруге - даже если предположить, что есть проблема с ее мужем, это не касается ее. У него гражданства нет, у нее есть, но то, что ее супруг имеет проблемы в плане публичного признания, никак не сказывается на супруге, - пояснил адвокат.

Все же, чтобы не расстраивать вконец ярых поклонников румынизации в нашей стране, адвокат потешил их эфемерной надеждой:

- Можно сделать это, если доказать, что она не только является супругой лидера сепаратистского режима, но и то, что это наносит ущерб имиджу Румынии. Но тут нужна конкретика, - добавил он.

Какой ущерб имиджу Румынии может нанести проблема (да и проблема ли это?), которая касается исключительно другого, суверенного государства, давным-давно признанного ООН именно как суверенное, а не "румынское" - загадка. В общем, судя по всему, паспорт у Красносельской никто не заберет.

Михаил Генчу