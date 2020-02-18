Андрей Негруца: Планы на будущее напрямую связаны с потребностью обеспечения достойного уровня жизни населения!

Интервью с Андреем Негруца, председателем Общественной организации «Гражданин – основа государства» (CETESTA), автором социальной программы «Защита и Забота» для Политического альманаха – 2019.

Каким стал 2019 год для организации, которой вы руководите?

2019 год стал для социальной программы «Защита и Забота» поистине «разведкой боем». В январе мы вошли в активную фазу, начав со столичного сектора Ботаника, и первое, что бросилось в глаза было то, что чиновники живут своей жизнью, а простые люди – своей. На свои вопросы и чаяния горожане вместо решений получают оправдания, причины, их начинают вводить в заблуждение и водить «по кругу». У меня есть опыт общения с чиновниками в России и Германии, но ТАКОГО профессионального отфутболивания и хамства я еще не встречал. Людей отправляют из кабинета в кабинет, пока у них совсем не опускаются руки и не пропадает желание добиваться решения проблемы и справедливости.

Кульминацией нашей работы стала проблема недостроенных мансард. Признаюсь, всю нашу команду повергли в шок те условия, в которых годами живут «мансардники»: стены, покрытые слоем плесени от пола до потолка; пленка, натянутая над детской кроваткой для защиты от протекающих перекрытий; запах влаги, уже въевшийся в мебель и одежду. Немецкие эксперты, приехавшие по моему приглашению, лишь увидев дома, стоящие буквально без крыш, говорили «Unmöglich!» (нем. «Невозможно!»). То есть для них такого не может быть по определению. А у нас так живут тысячи людей, а власти делают вид, что об этом не знают.

К сожалению, политическая и электоральная лихорадка этого года дала о себе знать, и чиновники перестали работать, наблюдая за ходом парламентских выборов, а затем за формированием коалиции. Да и после июня их работа не возобновилась, потому что все стали ждать местных выборов и нового генерального примара. Мы даже вынуждены были взять паузу на этот период.

Но, к счастью, выборы прошли, и после почти 2 лет «без головы» столица обрела примара. На сегодняшний день рано говорить о каких-либо итогах его почти 2-х месячной деятельности, но прогнозы уже неутешительные: налицо отсутствие у господина Чебана опыта первого руководителя т е его уровень менеджмента не соответствует должности ген примара Кишинева.

Для «Защиты и Заботы» и для меня лично 2019 год был годом изучения, глубокого анализа и планирования. Очевидно, что нужен другой более жесткий подход. Нужно менять систему и начинать не с низов, как мы пытались это делать ранее, а с верхов – с главных чиновников столицы и страны.

Между органами власти и простыми гражданами есть либо нет диалога? Что нужно сделать для этого?

В целом можно сказать, что его нет. Единичные реакции властей на посты в соцсетях нельзя назвать диалогом. Должна быть создана четкая, отработанная система коммуникации и обратной связи, которая станет основой для открытого официального диалога между гражданами и властями на всех уровнях: будь то примар села или первое лицо государства. Необходим некий информационно-аналитический центр, куда бы стекались все обращения граждан. На основе полученной информации и ее анализа разрабатывался бы план действий в зависимости от приоритетности и масштабности проблемы.

Какие проблемы, по вашему мнению, гложут население и какие из них, в первую очередь, должны решить власти?

К сожалению, наша страна находится в глубоком повсеместном кризисе, поэтому проблем действительно очень много, и они крайне разнообразны. При этом каждый считает, что его проблема самая важная. Конечно, в первую очередь должны быть решены проблемы, угрожающие жизни, безопасности и здоровью граждан. Но так или иначе, для начала решения любой проблемы важна систематизация существующих проблем, вопросов и недоработок, о которой мы говорили ранее.

Есть фундаментальные проблемы такие, как качественная дорожная инфраструктура и ремонт жилого фонда, который был построен еще в советское время и с тех пор должным образом не ремонтировался. Яркими примерами являются символы столицы – «Ворота города» и «Ромашка», которые разрушаются изнутри.

При этом есть и сферы, требующие постоянного оперативного управления и контроля, к примеру, жилищно-коммунальный сектор. Приведу лишь один пример: практически все ЖЭКи в секторе Ботаника являются банкротами, и никто ничего не делает и не может объяснить, куда ушли деньги жильцов. Повторюсь, это не один или два ЖЭКа – речь идет о большинстве таких организаций в столице.

Если речь все еще идет о политике, каким вам показался 2019-й политический год?

Этот год был во многом знаковым для политической жизни республики, а в некотором смысле даже историческим. В этом году был подведен своеобразный итог десятилетия: альянс, сформированный в 2010 году (прожив 7 лет в Германии, мне сложно назвать его «проевропейским»), окончательно пал. Один из его лидеров, из премьер-министра стал заключенным, а лидер партии, держащей в своих руках всю страну, был изгнан из страны, имея на своем счету уголовные дела. Вот такой печальный итог десятилетия был подведен в 2019 году.

Падения режима Влада Плахотнюка ждали многие. Люди чувствовали узурпацию, диктатуру некой околокриминальной системы и, самое главное, не было уверенности в завтрашнем дне. Результатом всего этого явился колоссальный отток населения, ставший угрозой национальной безопасности.

Важно отметить, что во время режима основная риторика в обществе была негативной и основанной на противостоянии и борьбе «ПРОТИВ» кого-либо. Такая повестка дня априори не могла быть созидательной. Сегодня необходима позитивная риторика, выступающая «ЗА» процветание и развитие республики. И мы внесли и продолжаем вносить свою лепту в ее формирование.

Случившееся в этом году вызвало радость и определенные надежды у населения. У республики появился шанс начать новую жизнь в новом десятилетии, и 2019 год в этом смысле стал фундаментом для строительства демократического государства.

Что нужно сделать, чтобы политики стали более эффективными и ответственными в решении проблем населения?

Еще раз повторю, что во всем важен системный подход. Необходим конкретный план действий по всем приоритетным направлениям с указанием сроков и ответственных лиц, а также и жесткий контроль исполнения. Для современного цивилизованного государства это элементарные процессы. Нельзя говорить о диджитализации, «умном» городе и других высоких материях, когда чиновники не могут организовать работы по обеспечению базового комфорта граждан.

Какие советы вы можете дать политикам для улучшения отношений с людьми?

Полученный опыт показывает, что никаких советов наши действующие политики не слышат. Они считают себя всезнающими и великими, действуют по принципу «как сделал, так и правильно», иногда на «белое» говоря «черное». Я часто говорил о том, что власть, забывающая о важности диалога с народом и гражданским обществом, неизбежно теряет связь с реальностью. А как заканчивают такие политики, мы, к сожалению, знаем. Очевидно, в нынешней ситуации советы не работают, поэтому не исключено, что придется прибегать к более решительным мерам, а также показывать, как действовать, на собственном примере…

Политический альманах – 2019