Бывший министр юстиции о своей первой работе: «Может трудно поверить, но я могу построить дом своими руками»

Адвокат Ион Пэдурару, бывший генеральный секретарь Аппарата Президента Республики Молдова, бывший министр юстиции, является главным героем проекта ТРИБУНА – «Первые деньги, первое место работы».

Так, Ион Пэдурару рассказал нам, что родился в деревне в обычной семье трудолюбивых и послушных хозяев. «Я заработал свои первые деньги – официальную зарплату, когда мне было 12 лет. Вместе с тремя одноклассниками мы месяц поработали на летние каникулы по окончанию 5-го класса в местном колхозе (коммуны Алексэндрень, с. Циплетешть). Работа заключалась в переработке злаковых культур в период сбора урожая. Мы повторили свой опыт и на каникулах в последующие три года.

Первая зарплата составила 60 рублей. Хорошенькая сумма. Я купил себе наручные часы, обувь и какие-то деньги я отдал маме. По трудовой книжке и на постоянной основе я начал работать в возрасте 17 лет, сразу по окончанию средней школы: я проработал 2 года на стройке, тоже в районе родного населенного пункта. Я начал работать рабочим-бетонщиком, а на следующий год – стал бригадиром. Я работал наравне со всеми», рассказал нам Пэдурару.

По его словам, опыт ему очень пригодился. «Во-первых, я познал, что значит трудиться за относительно небольшие деньги, как общаться с людьми. Самое главное – я выучил профессию строителя, которая пригодилась мне на всю жизнь. Может трудно поверить, но я могу построить дом своими руками. Я знаю все основные технологии, от кирпичной кладки до отделки и столярных изделий. Это правда, что отделочные работы мне даются сложнее. За студенческие годы я максимально использовал опыт строителя в студенческих отрядах за «хорошие деньги». У меня было преимущество перед большинством коллег», рассказал бывший советник президента.

Ион Пэдурару также добавил, что теперь, будучи адвокатом, он понимает, что профессия строителя ему понравилась бы в равной мере. «Обе профессии имеют что-то общее – креативность. Нужно думать, даже когда кладешь камень на стену. Зато в профессии адвоката есть нечто особенное – свобода (относительная, конечно). Даже если практиковать адвокатуру совсем непросто, если бы я сейчас выбирал, то остался бы в профессии своей жизни», заключил Пэдурару.

Андриана Кептине