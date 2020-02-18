Марина Таубер: Такие ситуации, как те, когда меня арестовали, могут повториться

Вице-председатель Партии „Шор” Марина Таубер считает, что в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в этом году, не исключено, что такие задержания, как было с ней и с депутатом той же партии Региной Апостоловой, могут повториться. Марина Таубер считает, что это задержание было политическим шоу, организованным специально перед избирательной кампанией, передает IPN.

„Республика Молдова не видела таких задержаний, как было со мной и Региной Апостоловой. Когда в 17.35 депутаты голосуют за лишение иммунитета, а в 17.38 человек задержан в Оргееве, это, по крайней мере, доказательство того, что это было политическое шоу, а заказчиком этого шоу был Игорь Додон”, - заявила Марина Таубер в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Марина Таубер утверждает, что в рамках этого дела была вызвана только один раз на слушание после ареста. „Я не знаю, на каком этапе это дело, я не знаю, существует ли оно. В настоящее время меня никуда не вызывают. Есть такая фраза: „было бы на кого, но дело заведут”. Я уверена, что до следующих выборов это может повториться”, - заявила вице-председатель Партии „Шор”.

Кроме того, политик считает, что освобождение бывшего премьер-министра Влада Филата из тюрьмы до истечения срока заключения было сделано также с участием президента Игоря Додона. По ее словам, освобождение бывшего премьер-министра удобно главе государства, чтобы оказать давление на председателя Партии действия и солидарности Майю Санду, которая заявила, что не исключает, что может баллотироваться на пост президента. „Для него Влад Филат является политическим активистом с имиджем, который очень удобен и с помощью которого он очень легко сможет оказать давление на Майю Санду и устранить ее в качестве конкурента на президентских выборах”, - отметила Марина Таубер.

Вице-председатель Партии „Шор” считает, что и за пересмотром дела бизнесмена Владислава Платона тоже стоит президент Додон. „Мы все очень хорошо знаем об отношениях Платона с Российской Федерацией. Соответственно, я считаю, что здесь не нужно много объяснять, почему ему оказываются определенные благосклонности со стороны Игоря Додона”, - отметила Марина Таубер.