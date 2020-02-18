Фадей Нагачевский: Компенсационный инструмент для осужденных посягает на государственную безопасность

Министр юстиции Фадей Нагаческий утверждает, что компенсационный инструмент для осужденных посягает на безопасность государства. По его словам, непредсказуемое сокращение слишком большого периода содержания под стражей может привести к тому, что в общество могут вернуться неподготовленные с социальной точки зрения люди, передает IPN.

Фадей Нагачевский утверждает, что в настоящее время в пенитенциарной системе насчитывается около 6700 осужденных, и более 5000 человек подали заявление о применении компенсационного инструмента. По большей части, говорит министр, он применяется судами без индивидуализации условий содержания под стражей для каждого отдельного осужденного. „Это серьезно подрывает безопасность государства. В случае непредсказуемого сокращения слишком большого периода содержания под стражей, это может привести к тому, что в социальный оборот придут неподготовленные люди”, - пояснил Нагачевский.

Кроме того, министр утверждает, что мораторий на применение этого инструмента был необходим, поскольку он непредсказуем как с точки зрения способов внедрения, так и в определенных ситуациях, не описанных законодательством, и судьям трудно его реализовать. „Как будет применяться этот компенсационный инструмент к пожизненно приговоренным заключенным? Итак, есть определенные вещи, которые остались открытыми и неясными. В то же время нет четкого инструмента, как судьи будут применять его, чтобы изменить ситуацию в зависимости от условий содержания в той или иной камере. В принципе, он применяется одинаково ко всем, без индивидуализации условий содержания под стражей”, - пояснил министр юстиции на телеканале TVR Moldova.

По словам министра, мораторий не будет применяться к уже поданным заявлениям. Около пяти тысяч поданных заявлений будут тестом и для судебных инстанций. „Те решения, которые будут выданы дополнительно, мы рассмотрим при оценке компенсационного инструмента. Мы хотим соблюдать и условия содержания под стражей, дать возможность воспользоваться компенсационным инструментом, но в то же время меня интересует гарантирование безопасности государства и граждан страны”, - сказал Фадей Нагачевский.

Министр считает, что положение, относящееся к компенсационному инструменту, не должно быть отменено, оно должно быть скорректировано с тем, чтобы не нарушать права других граждан и не влиять на безопасность государства. Он напомнил, что компенсационный инструмент предполагает либо сокращение срока заключения, либо компенсацию деньгами.