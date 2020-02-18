«Ты не жулик»: В Молдове преступники, отбывающие пожизненное наказание, требуют, чтобы их любили и уважали

Правозащитники их защищают — это пахнет маразмом или грантовыми деньгами.

Мы не знаем, по какой статье и за что в тюрьме №17 города Резина отбывает наказание гражданин Молдовы некий Вячеслав Д. Знаем только то, что он приговорен к пожизненному заключению. Еще знаем, что он — активный борец за свои человеческие права. В интернете можно найти несколько его жалоб, как в судебные инстанции, так и в Совет по печати на нарушение его прав и интересов.

«Попало» и «Комсомольской правде». Так, в 2017 году заключенный возмутился нашей заметкой «В Молдове педофилов и маньяков пытаются превратить в «жертв обстоятельств». По мнению Вячеслава, мы нанесли урон его чести и достоинству, а заметка оказала негативное влияние на его психологическое состояние и отношения с друзьями. Нас попросили извиниться. Ок, нам не сложно – извинились.

Мы уже и забыли об этом случае, как вдруг случился дежавю. Снова жалоба от Совета по печати, снова от заключенного. Оказывается, это все тот же неугомонный заключенный Вячеслав Д.

На этот раз его обидела наша заметка от 19 декабря прошлого года «Пожизненно - не срок: В Молдове убийцы и педофилы голодают, требуя выпустить их на свободу». Речь в ней о том, что 14 заключенных тюрьмы, расположенной в Резине, объявили голодовку. Как нам рассказал пресс-секретарь Департамента пенитернциарных учреждений Олег Пантя, заключенные требуют, чтобы были рассмотрены их ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Они требуют освобождения на тех же основаниях, на которых по УДО вышел Владимир Филат, - поясняет Олег Пантя. - Мы их заявления направили в суд, который отказал в их удовлетворении.

Олег Пантя подчеркнул, что с момента начала голодовки заключённые находятся под контролем медиков, их здоровье вне опасности. Он также отметил, что «среди тех, кто объявил голодовку есть и убийцы, и маньяки, и педофилы...». Подчеркиваем, это - цитата официального представителя Департамента пенитенциарных учреждений.

Однако заключенный Вячеслав Д. вместе с Советом печати именно за эти слова («среди тех, кто объявил голодовку есть и убийцы, и маньяки, и педофилы») решили призвать «КП» к ответственности. А именно: признать свою вину, раскаяться и подробно рассказать, какие меры предпримем для исправления ситуации.

То есть, мы должны извиниться перед заключенным, приговоренным к пожизненному наказанию, за то, что процитировали официального представителя Департамента пенитенциарных учреждений, который заявил, что среди голодающих есть маньяки, убийцы и педофилы. Видимо, ему не нравится, что его причислили к этим страшным людям.

Мы всегда готовы извиниться, когда неправы, но в чем неправы сейчас, искренне не понимаем. Всей редакцией. Повторюсь, мы не знаем, за какое преступление Вячеслав Драгуцан в тюрьме. Но «пожизненное» вряд ли дают за кражу курицы или даже за убийство курицы.

«Пожизненное» дают за очень страшные преступления. Соответственно, заключенный Вячеслав Д. сидит за такое, невероятной жестокости, преступление. Это означает, что он не просто навредил чести, достоинству кого-либо. Не просто нарушил чьи-то права. Скорее всего, он лишил кого-то основного права — права на жизнь.

Теперь он негодует по поводу того, что кто-то как-то нарушает его право на достоинство. Ему «подпевает» Совет по печати. Он призывает нас к соблюдению прав этого человека.

Мы понимаем, что Молдова стремится к цивилизации и к принципам соблюдения прав человека. Но, кажется, здесь пахнет маразмом. Либо деньгами, для получения которых наши правозащитники готовы на все.

ПАВЕЛ МУНТЯН