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Молдавский лидер Игорь Додон отмечает сегодня день рождения
18.02.2020

Глава государства Игорь Додон отмечает сегодня значимую дату – ему исполняется 45 лет со дня рождения.

Один из самых успешных политиков независимой Республики Молдова Игорь Николаевич Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района.

Игорь Додон никогда не забывал о родительском доме, о родном селе, и впоследствии, уже на посту президента, он сделал все для продвижения имени села Садова, организовав там один из самых масштабных ежегодных эко-фестивалей – Фестиваль клубники в Садова.

Каждый год на мероприятие съезжаются тысячи жителей и гостей Молдовы, празднуя начало клубничного сезона, дегустируя местные фрукты, блюда и вкуснейшее домашнее вино. Жители Садова безмерно благодарны президенту, отмечая, что только при его активном содействии загибающаяся деревня превратилась в современное процветающее село.

Президент Игорь Додон имеет три высших образования - экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Также он защитил докторскую диссертацию, полноправно получив звание доктора экономических наук.

Политическая карьера

В 2005-2006 годах занимал должность заместителя министра экономики, затем указом президента Воронина был назначен главой ведомства.

31 марта 2008 стал первым заместителем премьер-министра, министра экономики и торговли.

В 2011 году имел все шансы стать Генеральным примаром Кишинева, набрав в 1 туре 48,07 % голосов, во 2 туре — 49,40 % голосов избирателей. До сих пор результаты этих выборов вызывают массу вопросов, так как Дорин Киртоакэ победил исключительно благодаря избирателям из пригородов.

23 ноября 2011 года присоединяется к Партии социалистов, и на парламентских выборах 2014 года ПСРМ набирает более 20% голосов избирателей, формируя самую большую парламентскую фракцию ХХ созыва.

На президентских выборах 2016 года Игорь Додон безоговорочно побеждает, став третьим всенародно избранным президентом Молдавии (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского), набрав 52,27 % голосов.

Игорь Додон выступал за сохранение добрососедских отношений с ЕС и возобновление стратегического партнёрства с Россией. Основная часть населения республики одобрительно относится к президентскому курсу.

В своей предвыборной программе Игорь Додон объявил, что, сохраняя добрососедские отношения с европейскими странами, он намерен отменить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Игоря Николаевича совершенно не пугало, что президенту с его ограниченными полномочиями сделать это будет нелегко. Додон знал, что большинство членов парламента, согласие которого необходимо для утверждения любого его решения, хотят видеть Молдову в Евросоюзе.

- Я считаю, что у нас много проблем, которые нужно решать вместе с Россией, это правда. Но при этом я не пророссийский, не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности, — цитировали СМИ интервью нового президента.

3 апреля 2017 года Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС. А уже 14 апреля на саммите Евразийского экономического союза было принято решение о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в организации.

Личная жизнь

Несмотря на активное присутствие во всех социальных сетях, Игорь Додон не очень открыт в вопросах личной жизни.

Известно, что его супругой является Галина Додон, они состоят в законном браке к 1999 года. У них трое сыновей — Богдан, Влад и Николай. Изредка президент публикует семейные фото, по которым с уверенностью можно сказать – у президента счастливая семейная жизнь.

Галина Додон во всем поддерживает супруга – первая леди возглавила благотворительный фонд «Din suflet», помогая нуждающимся семьям по всей республике.

Игорь Додон увлекается рыбалкой и охотой, а также шахматами. С 24 сентября 2011 года является президентом Федерации шахмат Молдавии.

Игорь Додон является верным сторонником семейных ценностей и традиционной христианской семьи, о чем неоднократно говорил и подчеркивал – при молодом президенте проводится политика поддержки молодых семей, молодых матерей и многодетных родителей.

Также Игорь Додон выступает за сохранение молдавской культуры, традиций и самоидентификацию молдаван, как отдельного от других народов.

Благодаря поддержке президента были созданы документальные кинофильмы, повествующие о «добровольном» присоединении Молдовы к Румынии в 2018 году, на основе исторических документов и кинолента об освобождении Молдовы из-под фашистской оккупации, включая Кишиневско-Ясскую операцию.

Также при поддержке Игоря Додона была создана кинолента о величайшем господаре земли молдавской – Штефане чел Маре, также на основании исторических документов и фактов.

Редакция Press-Обозрения поздравляет главу государства Игоря Додона со знаменательной датой, и желает ему долгих лет успеха и процветания на политическом поприще. Здоровья, любви и счастья в кругу семьи и друзей!

 Отилия Липчану


 
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