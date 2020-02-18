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Семья
С лайнера Diamond Princess начинают эвакуацию пассажиров, однако граждане Молдовы останутся на нем
18.02.2020

Несколько сотен людей на судне заразились коронавирусом. Завтра, в среду, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начнут покидать судно - правда, лишь те, которые не заразились коронавирусом. В общей сложности на судне - не менее 450 человек, которые уже заразились этим вирусом.

Как сообщает телеканал Мир24, в среду лайнер смогут покинуть несколько десятков туристов, среди них 23 россиянина и четыре гражданина Казахстана. В то же время двое граждан Молдовы, которые входят в экипаж судна, останутся на борту.

Надо заметить, что коронавирус все больше и больше тревожит японские власти - отмечается неприятная тенденция роста числа зараженных, из-за чего медики теряют возможность контролировать темпы распространения вируса. Его вспышки уже были отмечены в самых разных регионах - как на севере, так и на юге Японии.

Михаил Генчу


 
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