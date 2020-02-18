Игорь Додон и Ион Кику пришли на совместное заседание руководства ДПМ и ПСРМ

Фракция Демократической партии и фракция Партии социалистов будут более плотно сотрудничать с правительством. Среди основных приоритетов – внедрение социальных проектов и реализация плана развития страны. Об этом руководство ДПМ и ПСРМ договорились 17 февраля, во время совместного заседания с президентом Игорем Додоном и премьером Ионом Кику. Сообщается на странице Игоря Додона в Facebook.

“Поддержка нынешнего кабинета министров со стороны ДПМ и ПСРМ основана на социальной платформе, в которую были объединены базовые приоритеты жителей страны, а не на политических предпочтениях, так что от Правительства ожидают дальнейших действий именно для решения первоочередных проблем граждан”, – отмечается в пресс-релизе.

Демократы и социалисты договорилось более плотно общаться с администрацией президента и правительством для более эффективного институционального взаимодействия.

12 ноября 2019 года, депутаты от ДПМ и ПСРМ проголосовали за отставку правительства во главе с Майей Санду было отправлено в отставку. Менее чем за 24 часа было утверждено новое правительство во главе с Ионом Кику. На заседании парламента 62 депутата от социалистов и демократов проголосовали за назначение нового кабинета министров.