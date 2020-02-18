Марина Таубер о миллионных переводах – меня об этом попросил Илан Шор

Один из лидеров партии «Шор» Марина Таубер подтвердила факт перевода более трех миллионов евро на счета некой компании.

В 2013 году Таубер перевела более трех миллионов евро фирме Armadale Business Services, которая в числе других участвовала в отмывании денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Подтверждение прозвучало во время одной из телепередач на телеканале TV8, где Марина Таубер уточнила, что принять участие в этой сделке ее попросил лидер партии депутат Илан Шор, который находится сейчас в международном розыске.

- Да, сделка была, ее никто не отрицает. Вы можете сказать, что она была незаконна. Но докажите мне, прежде чем будете манипулировать мнением. Вы сейчас мне предлагаете комментировать кусок определенных сделок. И однозначно, комментируя этот вопрос, я буду компрометировать другую информацию. Я участвовала в определенных сделках, я имею на это право. Я участвовала в этих сделках безвозмездно, потому что меня об этом просил Илан Шор, — заявила Таубер.

Депутат отметила, что она готова сделать все, о чем попросит Шор, потому что доверяет ему.

Напомним, в июне 2013 года со счета Марины Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели 3,8 миллиона евро, согласно некоему соглашению.

«Алеф-банк» фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Об этом свидетельствуют банковские выписки ABLV Bank, которые ранее передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу.

Согласно выпискам, «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова - они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию, передает newsmaker.

Михаил Генчу