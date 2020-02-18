В среду в Молдове сохранится теплая погода без осадков

Февраль продолжает удивлять нехарактерной для этого месяца погодой, причем +10…+13 – это не предел.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 19 февраля, в республике сохранится теплая погода без осадков. Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитная активность – минимальная.

В северных районах республики ночью ожидается от -2 до +1 градуса по Цельсию. Ближе к утру на дорогах возможен черный лед. День обещает быть солнечным и безветренным с температурой от +6 до +9 градусов тепла.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от – 1 до +2 градусов, днем – от +7 до +10 градусов по Цельсию. Также ожидается красивый солнечный день и ясная ночь, осадки маловероятны.

На юге Молдовы будет тепло, но облачно. Ночью температура будет колебаться от + до +3 градусов, днем – от +8 до +11 градусов Цельсия.

В последующие сутки слегка похолодает, возможны дожди.