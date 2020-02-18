Санаторий «Молдова» в Одессе выставили на аукцион. Почти десять лет РМ безуспешно пытается вернуть его в собственность

Пока специальная комиссия парламента расследует отчуждение имущества профсоюзов, в Одессе выставили на продажу санаторий «Молдова», приватизированный в 2008 году.

За лот планируют выручить не менее 248 миллионов 460 тысяч гривен ($10 155 477), сообщает издание usionline.com со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины.

5 марта санаторий выставят на электронный аукцион, несмотря на судебные тяжбы между собственником и республикой Молдова, которые далеки от завершения. Продаже подлежат имущественные права на здания и сооружения санатория «Молдова» в Одессе.

Согласно информации местного издания «Думская», на месте санатория планируют возвести четыре многоэтажных дома, сохранив основной корпус. В сентябре 2018 года городской совет одобрил разработку проекта «Макстгруп» о выделении участка площадью 4,7 га. В марте 2019 года земельная комиссия горсовета согласовала проект решения сессии о передаче этой земли в аренду.

Возможные планы по застройке территории санатория.

11 февраля коллегия украинского Юго-Западного апелляционного суда удовлетворила заявление судьи Беляновского самоотводе от рассмотрения апелляционной жалобы Государственной канцелярии Республики Молдова на решение хозяйственного суда Одесской области. Ранее, хозсуд признал право за частной компанией «Макстгруп», которая уже начала оформлять земли санатория.

В Украине планировали передать земли санатория Молдова ООО «Макстгрупп» на 20 лет, так как город терпит убытки не получая арендную плату за 4,69 гектаров земли в дорогом, курортном районе.

Новый учредитель санатория, который фигурирует в реестре, это некая «Сенвилиа-инвест Украина». Компанию создали всего за 3 месяца до начала оформления документов на землю и с уставным капитал в 5 тысяч гривен.

В 2008 году компания «SDY-Invest Grup» SRL стала победителем приватизационного конкурса иностранного дочернего предприятия «Sanatoriul Moldova» в Одессе по цене продажи 73,3 млн леев с рассрочкой платежа 50% до подписания договора купли-продажи и оставшейся суммы в течение двух лет с даты подписания договора, равными частями, ежеквартально. 7 августа 2008 года был подписан договор купли-продажи между Агентством публичной собственности и «SDY-Invest Group», и выплачено 36 650 000 леев, что составляет 50% от стоимости.

17 ноября 2009 года Генеральный прокурор Республики Молдова в интересах государства подал иск против Агентства публичной собственности и «SDY-Invest Group», требуя отмены приватизации. В мотивации иска прокурор указал, что экономический агент не выполнил свои платежные обязательства и не выплатил взнос в размере 36,6 млн. леев, подлежащих выплате в течение двух лет с момента заключения договора с государством.

Безотзывным решением Высшей судебной палаты от 26 октября 2011 года было определено расторгнуть договор. «SDY-Invest Grup» был вынужден вернуть государству приватизированный санаторий, а правительство — отдать 36 миллионов леев, уплаченных экономическим агентом. Однако ранее, 21 июля 2010 года, суд в Одесской области признал право «SDY-Invest Grup» на санаторий «Молдова», он вошел в уставный капитал ООО «Макстгруп».

После нескольких лет судебных разбирательств 20 марта 2019 года Апелляционный суд Украины отменил решение одесского суда и вынес новое решение, отклоняющее иск SDY-Invest Grup к государственному предприятию «Medisan», относящемуся к Государственной канцелярии Республики Молдова, в отношении признания права собственности.

Не согласившись с решением Апелляционного суда Украины, ООО «МакстГруп» обжаловало его. В то же время Государственная канцелярия подала отдельный иск против «Макстгруп» в отношении признания права собственности. Судебный процесс продолжается до сих пор.

Государство ищет юристов, чтобы вернуть в собственность санаторий «Молдова» в Одессе.