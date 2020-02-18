Рано радовались: МВД Молдовы опровергло, что камеры видеонаблюдения и штрафы на нарушение ПДД – вне закона

Единственная «уловка», которая еще осталась - год не попадаться в фильтры полицейских после получения «писем счастья».

Мы уже писали о том, что кишиневский юрист Анатолий Довгань рассказал в Фэйсбуке о том, что «письма счастья» по сути незаконные. Отсюда был его вывод, что штрафы за нарушение ПДД, снятые камерами видеонаблюдения можно не платить. Тем более, что, по словам юриста, камеры наблюдения не проходят никакие проверки и вообще принадлежат частным компаниям.

Но не так все просто. Сначала выяснилось, что еще недавно срок исковой давности для такого рода нарушений составлял три месяца, однако он был продлен до года. Если в течение 12 месяцев водителям удастся избежать встречи с полицейскими, то «письма счастья» автоматически сгорают. В противном случае, придется платить штраф, поскольку протокол, составленный гаишником и подписанный вами – это уже официальный документ.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Сначала выступил с заявлением директор Службы информационных технологий министерства Адриан Шова, который заявил буквально следующее:

- Система мониторинга за дорожным трафиком находится в собственности, управлении и администрировании министерства внутренних дел. Нет формы собственности в частной сфере или других организационных видах, она целиком принадлежит министерству внутренних дел.

Ну и затем им же был нанесен «контрольный» удар. Как утверждает Шова, радары соответствуют нормам и проходят ежегодную метрологическую поверку:

- В соответствии с законодательством в области метрологии, соответствующие приборы утверждены и включены в государственный реестр средств измерения, разрешенных к применению.

Иными словами, обложили нашего брата-автолюбителя со всех сторон. Особенно тех, кто – нет-нет – да нарушит правила дорожного движения.

ПАВЕЛ МУНТЯН