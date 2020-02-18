В Приднестровье будут судить банду, несколько лет державшую в страхе местных жителей

На счету преступников числятся множество квартирных краж. вымогательство. налет на букмекерскую контору. Главным следственным управлением Приднестровья завершено расследование уголовного дела в отношении десяти человек по 18 преступным эпизодам, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования уголовного дела была выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества, созданного криминальным авторитетом, путём слияния двух преступных группировок, специализирующихся на вымогательствах и квартирных кражах.

Под единым руководством в период с 2018 по 2019 год на территории Приднестровья, по большей части в городе Бендеры, было совершено семь квалифицированных квартирных краж и два эпизода вымогательства. В преступную группировку входило восемь участников. Два человека, не входящих в преступное сообщество были вовлечены членами банды к участию в некоторых преступлениях.

В общей сумме ущерб, причиненный гражданам, превысил 800 000 приднестровских рублей (около 900 тысяч леев).

Совместно с сотрудниками УУР МВД и ГСИН МЮ был проведён целый комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на изобличение виновных и изыскание доказательственной базы. В ходе расследования указанного уголовного дела также были выявлены три эпизода незаконного хранения наркотических средств, эпизод хулиганства, эпизод угрозы применения насилия в отношении представителя власти, разбойное нападение на букмекерскую контору, совершенное еще в 2015 году.

По уголовному делу обвиняемыми проходят десять лиц, в отношении каждого из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество привлеченных к уголовной ответственности лиц. В декабре 2019 года всем фигурантам были предъявлены обвинения в окончательной редакции по всем эпизодам преступной деятельности.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Приднестровья для утверждения обвинительного заключения.

ПАВЕЛ МУНТЯН