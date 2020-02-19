Дорин Киртоакэ: Лучшая жизнь для жителей Хынчешть возможна только путем сближения с Румынией

Граждане Округа № 38 Хынчешть, как и все граждане Республики Молдова, заслуживают лучшей жизни. Лучшая жизнь, однако, не будет возможна без сближения с Румынией и Европейским Союзом. Эту цель можно достичь путем укрепления проевропейских и унионистских сил. Такое мнение высказал кандидат от Избирательного блока „Unirea” Дорин Киртоакэ в ходе второго раунда публичных дебатов „Ставка кандидатов vs ставка избирателей” с участием кандидатов в депутаты в 38-м округе Хынчешть, организованных Информационным агентством IPN.

„Я действительно хочу, чтобы с этими выборами в Хынчешть началась демократическая весна для Молдовы, началась весна возрождения, воссоединения, весна объединения, потому что мы идем, в частности, по пути объединения с Румынией. Мы считаем, что это является решением, потому что, к сожалению, Европейский Союз не дает нам перспективу вступления, а только перспективу быть соседями, ассоциированным государством - так что давайте придерживаться этой границы. Ведь мы хотим большего, мы заслуживаем большего, и так было всегда и должно было быть с 1989 года. Но мы потеряли эти 30 лет. И из того, что я говорил с людьми, число тех, кто хочет разорвать эту границу у Прута, растет”, - добавил Дорин Киртоакэ.

„Мы за демократию, и так было всегда. Только, как говорится, один в поле не воин, потому что один депутат из 101 - это очень мало. Но то, что каждый из нас может сделать в рамках позитивной, цивилизованной, мобилизующей граждан кампании - это улучшить ситуацию, в которую Плахотнюк насильно втянул нас в последние несколько лет”, - заявил Дорин Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ считает, что ставка людей в Округе № 38 это „не умереть ни им, ни их населенным пунктам”. Кандидат утверждает, что граждане хотят возродить села Хынчешть и села в целом, чтобы в этих селах были люди, не продолжали уезжать, чтобы они видели, что у их детей есть будущее, видели, чтобы старики жили в лучших условиях последнюю часть их жизни и чтобы те, кто работает, имели где продавать свой урожай. „Чтобы у людей была хорошая жизнь, им нужна инфраструктура”, - заявил Дорин Киртоакэ.

По словам кандидата, чтобы дать людям надежду на то, что села и Молдова возродится, необходимо предпринять несколько кардинальных решений. „Мы должны быть в состоянии пробудить людей к новой надежде, желанию, чтобы Молдова избавилась от всего, что было плохим в последние годы, и ориентироваться на Румынию и ЕС”. Кандидат от блока говорит, что таким образом будет получен доступ к финансированию, учитывая, что и сейчас масштабы инвестиций из Румынии очень велики в селах и городах Молдовы.

Кандидат Избирательного блока „Unirea” заявляет, что будет прилагать для Хынчешть те же усилия, которые он приложил для муниципия Кишинев в течение десяти лет, пока был примаром: „Это правильное решение. И жители Хынчешть заслуживают воссоединения румынского народа. Через объединение все проблемы решаются легче, чем другим путем”.

В другом контексте Дорин Киртоакэ заявил, что укрепление унионистских и проевропейских сил является необходимостью, которую люди чувствуют и требуют в течение многих лет. „У нас была такая консолидация еще в 2009 году, когда мы свергли Воронина. Мы должны вернуться к этой ситуации, но мы должны сделать больше. Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы должны построить чистое проевропейское и унионистское большинство в парламенте”.

Дорин Киртоакэ отметил, что удалось консолидировать пять унионистских политических сил путем создания Политического движения „Unirea”, и теперь остается под вопросом, что происходит в проевропейском секторе, потому что сейчас на этой стороне несколько кандидатов. „Если такого решения для Хынчешть не будет найдено, нужно будет найти такое решение на президентских выборах, потому что люди будут голосовать или за унионистов, или за проевропейцев. Если унионисты и проевропейцы привлекут и сомневающихся, то у нас будет шанс создать это чистое большинство в парламенте, которое приведет нас в Европу, Румынию и принесет инвестиции, даст людям надежду на жизнь”, - заявил он.

Нынешний парламент, по словам кандидата, „это загон, где собрались воры, это продукт Плахотнюка, сделанный по правилам Плахотнюка и Додона с помощью смешанной системы голосования”. Он говорит, что депутатов нужно выгнать оттуда, и только тогда Молдова сможет возродиться, а Хынчешть может стать „знаменосцем этого возрождения Молдовы”.

В сегодняшних дебатах также участвовал независимый кандидат Григоре Кобзак и кандидат Либерально-демократической партии Молдовы Анатолие Постолаки.

В первом раунде дебатов, организованном IPN в понедельник, 17 февраля, участвовал кандидат от Демократической партии Ион Мереуцэ, кандидат от Политической партии „Шор” Виталий Балинский, а также Владимир Боля, представитель кандидата от Партии действия и солидарности Олеси Стамате. Также был приглашен кандидат от Партии социалистов Штефан Гацкан, который не принял участие, сославшись на профессиональную занятость.

Второй раунд 126-х публичных дебатов „Ставка кандидатов vs ставка избирателей”, с участием кандидатов в депутаты по округу № 38 Хынчешть, из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.