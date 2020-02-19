Социалисты предлагают принять декларацию о взвешенной политике страны

Социалисты предлагают принять в парламенте, голосами всех фракций, декларацию „о стратегическом направлении международного сотрудничества Республики Молдова, в основе которой находятся интересы всех граждан страны”. По мнению ПСРМ, приоритетом президента страны и правительства должен являться „курс на взвешенную внешнюю политику”, передаёт IPN.

ПСРМ отмечает наличие консенсуса в отношении того, что Республика Молдова является частью Европы, и её вектор должен быть направлен на построение демократического государства, которое разделяет европейские ценности, в котором граждане должны чувствовать уважение и безопасность. ПСРМ поддерживает нейтральный статус страны и „желание большинства граждан, чтобы Республика Молдова не вступала в военные блоки”.

По словам социалистов, взвешенная внешняя политика предполагает эффективную реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, стабильного партнёрства на основе правительственного сотрудничества с Российской Федерацией и новых интеграционных проектов на пространстве СНГ. Сюда же относятся стратегические проекты, осуществляемые совместно с Соединёнными Штатами Америки и с соседями Молдовы – Румынией и Украиной. В этом же контексте необходимо укрепить отношения со всеми государствами-членами Европейского союза и СНГ.

„Мы убеждены, что только взвешенная и многовекторная внешняя политика поможет снизить социальное напряжение и приведёт к процветанию страны. В то же время мы верим, что взвешенная внешняя политика способна приблизить воссоединение Республики Молдова и поможет укрепить мир и спокойствие в регионе”, - отмечается в пресс-релизе политформирования.

ПСРМ отмечает, что пришло время, когда все партии должны признать политические ошибки прошлого, которые привели к разделению страны по ложным геополитическим критериям, настало время, когда все политики, вне зависимости от правых или левых убеждений, должны объединить усилия, чтобы обеспечить Республике Молдова взвешенную внешнюю политику, с помощью которой молдавские граждане будут чувствовать себя защищёнными, вне зависимости от того, где они находятся – в стране или за рубежом.

По мнению социалистов, взвешенная внешняя политика в интересах граждан Молдовы должна стать национальным стратегическим проектом, в основе которого должны быть интересы каждого гражданина, а не политические интересы партий. В то же время, внешнеполитическая повестка дня Республики Молдова больше не должна означать навязывание фальшивых геополитических преград, которыми международное сотрудничество будет ограниченно узким кругом партнёров, в зависимости от сиюминутных интересов некоторых партий.