В 2020 году Днестр и Прут сильно обмелеют. Из-за дефицита воды для орошения может пострадать урожай фруктов и винограда

Согласно официальной оценке госагентства «Apele Moldovei», по состоянию на середину февраля текущего года водность реки Днестр на территории Молдовы составляет около 53% от нормы. Ситуация с наполненность реки Прут вызывает еще больше опасений. Таким образом сказались на водоемах климатические аномалии и теплая зима.

Эксперты отмечают, что, теоретически, уровень водных ресурсов основных рек страны могут повысить обильные весенние осадки. Подобным образом развивалась ситуация в 2019, когда с апреля по июнь в отдельных регионах Молдовы выпало полторы-две нормы осадков для этого период года. Но повторение такого погодного сценария два года подряд считается маловероятным.

Специалисты уполномоченного госагентства «Apele Moldovei», которые занимаются проектированием, строительством и мелиорацией объектов водного хозяйства, не исключают вероятность возникновения проблем с водоснабжением городов и сел. В случае ухудшения ситуации, могут вводится ограничения на использование воды из поверхностных водоемов в целях орошения.

Дважды за последнее пятилетие Молдовы была в шаге от таких ограничений, но, все же, их введение на продолжительный период становилось не актуальным благодаря обильным осадкам.

В нынешнем году прогнозируемые проблемы с доступом к источникам воды для орошения пока не привели к корректировке производственных планов основной массы овощеводческих и ягодных агрохозяйств. Фермеры отмечают, что были близки к подобной ситуации уже не раз.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, только с 1990 по 2011 годы было зарегистрировано 10 засух, две из которых (в 2007 и в 2011 годах) названы катастрофическими. Наиболее масштабная произошла в 2007-ом году. Тогда от засухи пострадало более 80% территории страны, ущерб превысил $1 млрд.

Специалисты отмечают, что из-за климатических изменений к 2050 году может снизиться на 35% урожай пшеницы, и на 10% – урожай кукурузы. Использование ирригационных методов не компенсирует потери производительности, так как необходимы дополнительные меры для обеспечения эффективного использования воды на уровне каждого сельскохозяйственного объекта, перехода к более засухоустойчивым сортам растений и обучения фермеров, по рациональному использованию воды для орошения, подчеркивается в докладе.