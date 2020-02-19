Павел Филип капитулировал перед Игорем Додоном, а Демпартия становится его приспешницей. Так прокомментировал тайную встречу представителей ДПМ и ПСРМ председатель парламентской фракции ППДП Александр Слусарь.

''Демпартия все явнее становится приспешником Додона. Не ПСРМ, а именно Додона. Это его попытка поглощения Демократической партии, и трансформации этого формирования в свое приложение", - считает он.

А депутат ПДС Дмитрий Алайба считает, что согласившись на альянс с социалистами, демократы потеряют большую часть электората: ''Вопрос заключается в том, действует ли каждая партия в интересах избирателей, на мой взгляд - нет."

А его однопартиец Раду Мариан уверен, что подобный альянс поставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию страны: ''Этот альянс повредит Молдове, отдалит нас от цели европейской интеграции и реализации Соглашения об ассоциации, но приблизит к федерализации и к интересам Кремля."

А депутат ПДС Михай Попшой считает, что секретные обсуждения между ДПМ и ПСРМ уже сказываются на внешней политике страны. В понедельник депутаты фракций ПДС, ППДП и ДПМ должны были встретиться для доработки декларации о необратимости европейского курса Молдовы.

Однако демократ Дмитрий Дьяков пока предложения не принял: ''Несмотря на то, что коллеги из ДПМ внесли значительный вклад в разработку этого документа, хоть и посредством электронных писем, они уклонились от личного обсуждения для доработки декларации. Теперь мы поняли почему."

Между тем, демократ Андриан Канду был удивлен таким поступком однопартийцев: "Коллеги из Демпартии не явились на это заседание, что вызывает у меня определенные вопросы, которые мы обязательно обсудим. Мне бы тоже хотелось узнать, почему они не явились."

В то же время, председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков отметил, что не участвовал во встрече представителей ПДС и ППДП, поскольку был занят: "Они так выставляют эти вещи, что у меня создается впечатление, что они спекулируют и намеренно возлагают вину на ДПМ."

Кроме того, Дьяков отметил, что демократы не совсем согласны с текстом предложенного им документа: "Поправки представителей платформы DA превращают этот документ, где говорится только о том, чего вы хотите - только европейской интеграции и все."

В декларации действительно говорится о том, что евроинтеграция остается стратегической целью нашей страны. Депутаты обязуются следить за выполнением законов и реформ, необходимых Молдове для продвижения по этому пути.

Возвращаясь к теме прошедшей в понедельник встречи, социалист Влад Батрынча заявил, что речь о создании альянса между ДПМ и ПСРМ не было, но в то же время, возможны различные формы сотрудничества, добавил он.

"Они могут остаться в прежнем составе и голосовать за проекты в зависимости от того, насколько убедительно правительство или авторы. Теоретически может быть и коалиция. И, конечно, эти вещи можно обсуждать", - заявил Бэтрынча.

"Констатирую, что Павел Филип вместо того, чтобы выбрать центристскую линию, устранить влияние Додона и Плахотнюка, и придерживаться своего пути, капитулировал перед Додоном. Если депутаты думают только о том, чтобы вернуться к власти, к кормушке, как говорят в народе, мне очень жаль. Думаю, это будет предательством избирателей", - заявил депутат ППДП Александр Слусарь.

Мы пытались получить комментарий по этому вопросу самого председателя ДПМ Павла Филипа - но он на телефонные звонки не ответил.