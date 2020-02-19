Демократическая партия не ведет переговоров о создании коалиции с Партией социалистов. Об этом говорится пресс-релизе Демпартии, опубликованном в ответ на появившуюся информацию о создании альянса между двумя политформированиями.

Накануне в парламенте прошла встреча членов исполнительного бюро ДПМ с руководством ПСРМ, на которой также присутствовал президент Игорь Додон.

Заранее о ней не объявили. В результате значительная часть депутатов-демократов узнала о встрече не от руководства ДПМ, а из прессы и другов источников. Те, кого не поставили в известность, говорят о расколе в Демпартии. При этом утверждается, что на членов парламентской фракции оказывается сильное давление.

"Партийные заседания в различных форматах проводятся практически каждый день. Однако нас на них не приглашают. Нас исключили из процесса принятия решений. Мы не знаем, что происходит", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Сергей Сырбу и Андриан Канду отказались от должностей в руководстве Демпартии. Причины будут обнародованы в ближайшее время

"Я больше не заместитель председателя Демократической партии, отказался от этой должности. Решение принято по ряду причин. Подробности расскажу на этой неделе", - заявил Канду.

По словам Канду, некоторые однопартийцы выступают за альянс с социалистами, хотя ДПМ официально объявила, что переговоров по этому вопросу не ведется: "Внутри команды Демократической партии звучат голоса, в том числе некоторых депутатов и членов партии, входящих в состав руководства ДПМ, за создание коалиции с ПСРМ. Но есть и голоса против такой коалиции".

Среди тех, кто изначально не знал о прошедшей встрече демократов и социалистов, и заместитель председателя фракции ДПМ Владимир Чеботарь: "Я знал, что ПСРМ встречается с ДПМ, но не от своих коллег. На вопрос о том, что происходит в партии, если часть депутатов не знали о встрече, должно ответить руководство партии. Оно отвечает за здоровое общение и полноценный обмен мнениями".

О состоявшейся накануне встрече в последний момент узнала и Елена Бакалу: "Насколько я поняла, это была встреча с участием только членов исполнительного бюро. Пока ничего конкретного не обсуждалось".

"Мы сами хотели бы знать, что там обсуждали: будущую коалицию, распределение должностей в министерствах? Судя по слухам, там уже все поделено, уже известны имена будущих министров. Разумеется, не все согласны с тем, что происходит. Других подробностей вам сообщить не могу. Однако на ДПМ оказывается огромное давление. Как в центральных, так и в территориальных организациях. Чувствуется что в ближайшее время что-то должно произойти", - отметил Сергей Сырбу.

А депутат Игорь Время, участвовавший во встрече, был не очень разговорчивым и избегал ответов нав вопросы.

Тайная встреча между депутатами от Партии социалистов и частью представителей ДПМ прошла в понедельник в парламенте. Председательствовал на ней президент Игорь Додон, присутствовали и глава кабмина Ион Кику и спикер Зинаида Гречаная. Прессе о встрече предварительно не сообщили.