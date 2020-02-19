Наталья Гордиенко рассказала, что связывает ее с Филиппом Киркоровым

Наталья Гордиенко, готовясь в эти дни к "Евровидению - 2020", рассказала, как началось ее сотрудничество с Филиппом Киркоровым.

Киркоров знаком с Гордиенко с 2006 года, именно он предложил создать для нее композицию «Prison».

– Я и Филипп Киркоров, 2006 год. Мне 18, ещё не сдала бакалавр, ещё так мало в жизни видела, но уже нахожусь на Евровидении вместе с Арсениумом. Размеры сцены и масштаб личностей рядом подкашивают мои коленки. И тут я знакомлюсь с Филиппом. Ну как, знакомлюсь. Делаю вот эту чудесную фотографию и перекидываюсь несколькими фразами.

В тот год Киркоров спродюсировал шоу Билана “Never let you go”. До сих пор считаю его одним из самых ярких номеров Евровидения. Уже на Новой волне в 2007 году нам удалось ближе пообщаться с Филиппом. Ему очень понравилось моё выступление. Он не скупился на комплименты. Друзья, представляете, как приятно, когда тебя хвалит Филипп Киркоров?! Помню, что чувствовала море энергии и сил творить. С тех пор мы несколько раз в год пересекались на различных мероприятиях и общались о потенциальном сотрудничестве, но всё как-то не клеилось. 3 января мне пришло сообщение от Филиппа: “Мы придумали для тебя песню!”.

Сердце сначала замерло, затем стало работать как автомат. Я прослушала демо песни и осталась под большим впечатлением. Всё, как я обожаю, – любовная баллада, в которой можно продемонстрировать возможности голоса. Это моя песня в каждой строчке! В работе я открыла для себя Филиппа не только как чуткого человека, но и как настоящего профи. Он постоянно помогает и участвует во всём процессе. Ему нужно знать буквально всё. А ещё он настоящий душка.

Это проявляется в мелочах. Только я приземлилась в Греции, он набрал и узнал, как прошёл полёт, как моё самочувствие. Филипп очень заботлив и выступает для меня в роли ментора. Возможность работать с Филиппом Киркоровым - это очень круто. Ещё более круто то, что Филипп горит проектом. У нас есть необходимая синергия и драйв. Уверена, что мы поставим яркое и незабываемое шоу, потому что с Филиппом по-другому и не бывает, - написала Гордиенко в соцсетях.

Михаил Генчу