Законопроект о поддержке местных производителей обсудили на парламентской комиссии по экономике

Парламентарии готовятся принять во втором чтении закон, который обязывает магазины формировать 50% ассортимента из продукции местного производства.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам провела слушания по проекту поправок в Закон о внутренней торговле, который направлен на поддержку местных производителей. В дискуссиях приняли участие представители торговых сетей, организации местных производителей, Ассоциация европейского бизнеса (EBA), Ассоциация иностранных инвесторов, Патронатная ассоциации субъектов внутренней торговли ProBiz, Ассоциация производителей молока и др.

Стороны озвучили свои позиции по законопроекту, который в мае 2018 г. был принят в первом чтении и готовится к утверждению во втором чтении. Как и следовало ожидать, мнения представителей сферы торговли и производителей по этому законопроекту разделились. Также прозвучали и альтернативные предложения.

Как отметил руководитель ProBiz Виктор Дурлештяну, развивать экономику без поддержки производственного сектора невозможно. В этой связи обязательство по выкладке 50% ассортимента на полках из товаров отечественного производства позволит поддержать малый и средний бизнес Молдовы. В то же время Молдова не может обеспечить полное импортозамещение, поэтому ProBiz предлагает утвердить категории товаров, присутствие которых магазины обязаны на 50% обеспечить из местного ассортимента.

Президент EBA Марианна Руфа, выступила против введения обязательств по заполнению полок магазинов на 50% местной продукцией или ограничение скидок, а также установление правил для мероприятий по маркетингу и рекламе, заявив, что это можно расценивать как вмешательство государства в отношения между торговым предприятием и производителем/поставщиком продукции. А это нарушает требования ВТО и Соглашения об ассоциации, включая DCFTA. По мнению Марианны Руфа, поддержка местных производителей должна выражаться в разработке государственных стратегий по продвижению определенных товаров и отраслей, определенных категорий товаров, в том числе сезонных, предоставлении субсидий и других формах.

А вот представитель Ассоциации производителей консервов придерживается противоположного мнения. По его словам, этот вопрос чрезмерно политизируется, а регламентирование отношений между производителями и торговыми сетями возможно без участия партнеров по развитию.

- Молдова независимое государство, почему мы не можем принять свои решения? Однажды мы придем к тому, что в магазинах сможем купить только импортные товары. Конечно, молдавский производитель не может конкурировать с крупными транснациональными компаниями. Мы бедная страна, в которой разрушен агропроизводственный комплекс. Но у коммерсантов гораздо больше сил и возможностей для манипуляций – если не соглашаешься с их условиями, они «выкидывают» твою продукцию с полки, из магазина, из сети, - пояснил представитель Ассоциации производителей консервов.

Категорически против этого законопроекта выступил представитель сети Kaufland, предложив поддерживать местных производителей иными способами. Например, продвигать потребление местной продукции, воспитывать покупателя покупать отечественные товары, предлагать скидки. Было также отмечено, что компания предлагает молдавским производителям сотрудничество в рамках сети Kaufland за пределами Молдовы, и это отличная возможность для производителей нашей страны.

Согласно предложенному к обсуждению законопроекту, продавцы обязаны обеспечить не менее 50% выкладки на полках товарами местного производства. Проект также предусматривает ограничение до 10% торговых скидок от продажной цены поставщика, предоставляемых продавцам для продажи пищевых продуктов. Кроме того, законопроект ограничивает срок оплаты продавцом поставленных ему продуктов, определяет максимальный период действий/мероприятий по маркетингу и рекламе и т.д, сообщает InfoMarket.

Михаил Генчу