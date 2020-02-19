Из цикла наши земляки - Vladimir Pairel: История моей юности...

Эту историю, нам любезно предоставил ее автор - Vladimir Pairel, который написал ее в группе "Кишинёвцы", на Фейсбуке.

Давно хотел рассказать историю моей юности, но всё руки не доходили. Бершик настоятельно просит, ему я отказать никак не могу. Так вот, в далёком 1978 году в городе Бендеры я закончил восемь классов общеобразовательной школы и семь классов музыкальной с красным дипломом по классу скрипки. Собирался поступать в Гнесинское музыкальное училище в Москве. Но мой педагог по скрипке Фёдор Ульянович Балан узнал, что в Кишинёве в музыкальной школе - десятилетке (так её все называли, на самом деле учиться в ней одиннадцать лет) имени Е.Коки преподаёт замечательный скрипач Гурий Георгиевич Васильев. Я поступил к нему в класс.

Так я оказался в Кишинёве. Кто знает, поехал бы я тогда в Москву, может абсолютно по-другому сложилась бы моя жизнь. Правда, справедливости ради, скажу, что в последствии я таки да работал в Москве. Последнее место моей работы в совке была группа «Земляне» и мы базировались в Москве. Но сейчас не об этом, это история другого рассказа.

Первое сентября 1978 года! Этот день я не забуду никогда! Мне казалось я попал в храм искусства и здесь преподают и учатся небожители! Как мне несказанно повезло! Я никому не расскажу, что сочиняю и пою эстрадные песни (к тому времени у меня уже был маленький цикл песен на слова М. Эминеску), потому что публика здесь солидная, классическая - засмеют, не признаюсь, что обожаю Stevie Wonder, потому что это непатриотично и вульгарно! Я буду образцовым комсомольцем и буду учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин!!!

Но уже на следующий день в спортзале я услышал, как мой одноклассник Серёжа Трочин на разбитом фортепиано играет «АББА» и рок-н-ролл и я обалдел! Так всё таки есть жизнь на Марсе!!! Я немедленно вытащил скрипку из футляра и… понеслось!!! Я, конечно же, тут же стал вниманием наших девчонок- одноклассниц. После занятий мы ещё долго разговаривали, дошли до остановки, я всех галантно проводил, и вдруг из троллейбуса выскакивает моя новая одноклассница Ира Быстрова (она после школы успела быстренько смотаться в чешский луна-парк , который базировался тогда на Карла Маркса на Рышкановке) и спрашивает: - «всех проводил, теперь моя очередь, проводи меня до дома!».

Вот так уже 42-ой год провожаю и по-прежнему очень люблю!

Начались занятия. Нужно сказать, что учиться в нашей школе было необычайно трудно, очень большая конкуренция, вставать приходилось в шесть утра (я жил в интернате при школе), брать класс и заниматься, заниматься! Но душа тянулась к джазу, джаз-року! У нас в школе работала лаборанткой в кабинете физики Лучика Тудос. Она мне предложила пойти с ней на репетицию ансамбля, в котором пела сама. Я с удовольствием согласился. Благо, ехать было недалеко, три остановки на троллейбусе.

Репетиционная база находилась в доме культуры напротив табачного комбината. Первое, что я увидел, как Бершик (так мы все ласково называли и называем до сих пор замечательного музыканта Илюшу Бершадского) репетирует с «дудками» (брасс секция). Я замер от удовольствия- Бершик расписал дудки из знаменитой тогда в мире (не в совке, конечно, у нас в стране она называлась чуждой) группы «Кровь, пот и слёзы» и меня не стало!

Вокально-инструментальный ансамбль назывался «Вииторул» («Будущее» - амбициозное название!) До этого он назывался «Дети солнца». Там что-то неприятное произошло, поэтому пришлось срочно сменить название. Эту историю может рассказать Бершик, он непосредственный участник тех событий.

Меня приняли в коллектив как скрипача и вокалиста и, по-моему, даже платили какие-то деньги, не помню точно, но это было и не важно, потому что кайф от этой всей тусовки я получал несказанный. Меня очень тепло приняли в коллективе, во всём поддерживали, оберегали. Я был у них вроде сына полка, меня называли «кузнечик», мне было 15, а они уже были очень взрослыми, им было в ту пору аж 22-23, а кому даже и 24!!! К сожалению я не помню всех имён (прошло уже более 41 года), но некоторых я вспоминаю с большой теплотой.

Во-первых Бершик - Илья Бершадский, музыкальный руководитель ансамбля, композитор, аранжировщик, клавишные инструменты. Кроме того, что он замечательный музыкант, он ещё человек с искрометным юмором. Его незабываемые словечки - аранжидовка; дома с женой!; пусть занимается тот, кто не умеет играть. Каждое слово он мог смешно обыграть. А какие он писал песни, аранжировки, на то время очень революционные для совка. Много лет спустя именно Бершик уговорил меня пойти работать в «Екоу». Но это отдельная история.

Лёша Вайсброд - удивительный человек! Добрый, очень порядочный, очень его люблю, мы дружим всю жизнь. Живем мы по европейским понятиям недалеко друг от друга, он в Кёльне, я в Амстердаме , но, к сожалению, встречаемся очень редко- работа, работа, работа. Благо есть скайп и другие социальные сети. Лёша играл на трубе и был основным вокалистом а ансамбле. Как он пел!!!!! И поёт до сих пор очень здорово!!! Дай тебе бог здоровья, дорогой друг!!! Где-то я прочитал, что у Лёши был сценический псевдоним Петров. Это вовсе не псевдоним, а фамилия его матери. Она тоже работала в этом доме культуры. Замечательная была женщина!

Сёма Кемельмахер - барабанщик ансамбля, легендарный человек. У него в то время были большие усы, длинные волнистые волосы. Его незабываемая постановка за барабанной установкой - голова всегда чуть повёрнута влево. Он великолепно пел, с лёгкой хрипотцой. Все девчонки всегда млели от его галантности. Сценический псевдоним его был Самсон Жемчужный. Дело в том, насколько я знаю, до этого он работал в ансамбле молдавских цыган и там получил это имя.

Ира Григорьева - вокалистка. Славная девушка! Очень приветливая, светлая! Впоследствии она вышла замуж за Юру Крупника, который тоже какое-то время работал в ансамбле. Юра - прекрасный музыкант, композитор, аранжировщик, клавишник. Я недолго проработал с ним, так как мне в школе поставили ультиматум, но об этом позже. Через годы Юра работал после меня в театре имени Чехова музыкальным руководителем группы. Ребята создали на то время уникальную группу. Они играли Арт- рок. Было здорово! Затем они с Ирой уехали в Израиль.

Художественным руководителем ансамбля был Володя Вишневский. Я, к сожалению, почти ничего не могу о нём рассказать. Может ребята вспомнят и поделятся информацией.

Был гитарист с неуклюжей фигурой, но играл хорошо, не помню как его звали.

Помню помимо Лёши у нас ещё были прекрасные духовики- трубач Петя Чокинэ, тромбонист и саксофонист, имён, к сожалению, не помню. На басу какое-то время играл Валера Кокерцев («Китаец»), какое-то Эдик Шор.

Самым незабываемым событием для меня в ансамбле «Вииторул» была поездка на международный конкурс политической песни в Ереван. ЦК Комсомола Молдавии отобрал наш ансамбль на этот конкурс. Почётно, черт возьми! Но у меня школа, а пропускать занятия у нас - немедленное исключение из школы. Мне в ансамбле сказали: - «Не беда, мы решим этот вопрос». И вот на имя директора школы приходит письмо из ЦК Комсомола с гербовой печатью.

«В связи с огромной ответственностью международного конкурса политической песни просим освободить от занятий ученика восьмого класса в период с 15 по 24 марта 1979 года» Конечно, после такого письма они не имели права меня не отпустить, но обиду затаили крепкую. Дело в том, что нам категорически запрещалось где-то работать, а в эстрадном ансамбле - это вообще ниже плинтуса!!! Через несколько месяцев после нашего феерического возвращения (мы стали призёрами этого престижного на то время конкурса) мне всё-таки поставили ультиматум в школе и я вынужден был покинуть коллектив.

Но не будем о грустном. О конкурсе. Я только что получил стипендию в 30 рублей - я богат! Первый раз в жизни лечу на самолёте со Свидетельством о Рождении, паспорта у меня ещё не было, потому что ещё не исполнилось 16! Самолёт Кишинёв- Ереван с дозаправкой в Адлере. Первое детское впечатление, конечно же, - самолёт, второе, незабываемое - я впервые в аэропорту Адлера выпил пепси колу, не напиток «Байкал», а пепси колу (оказалось, что её экспериментально выпускали на Адлерском заводе)! Следующим восхищением был сам Ереван! Обалденно красивый город из красного туфа, круглая центральная площадь, конечно же, с памятником Ленина из того же материала. Нас принимали, как иностранных гостей, по высшему классу. Возили по прекрасным местным достопримечательностям: Гарни, Гегард, Эчмиадзин.

Мы усиленно готовились к конкурсу, конкуренция была сильная. Были там и иностранцы, правда, конечно, из соцблока. Бершик расписал шикарные аранжировки. Никогда не забуду его акапельную версию песни «Заводы, вставайте» на семь голосов, пару молдавских народных в классной оркестровке с дудками и скрипками. Я пел песню «Инима мя е Молдова» (уже тогда все шутили, что её нужно переименовать в «Инима мя е Быстрова»).

Про моё участие в конкурсе отдельная история. В Ереване было очень вкусное мороженое, оно-то меня и подвело! За день до конкурса у меня началась страшная ангина. Я, конечно же, усиленно лечился, но ничего не помогало. В день конкурса всё же нашёлся выход. Я выходил на сцену на вторую песню - акапельную. А во время первой, по совету коллектива, я должен был выпить сто граммов водки. Мне сказали, что водка помогает на десять минут открыть горло при ангине. Так как опыта употреблять водку у меня тогда вообще ещё не было я поверил своим старшим товарищам и согласился. Но выпить её мне приказали за две минуты до моего выхода на сцену.

Так вот, за нами выступала группа из Болгарии. Я при них достаю из сумки бутылку водки, а стакан никто не додумался взять с собой. Делать нечего, я открываю бутылку и начинаю при всех пить из горлА!!! Была немая сцена! Не забывайте, что мне было 15 и выглядел я соответственно. Через две минуты выхожу на сцену, мы поём одну песню. В зале жарко, я понимаю, что мне хорошо. Следующая песня - моя сольная. Горло действительно раскрылось, но меня уже порядком развезло.

Я уже ничего не боялся и был очень раскован!!! Публика очень тепло оценила моё поведение! Правда, последующие две песни я уже помнил с трудом. Шутка! Мы заняли на этом конкурсе третье место, второе взяла замечательная грузинская группа, первое место не дали никому. И ещё я помню из этой поездки, что на последние 2 рубля 10 копеек я купил для Ирки 7 гвоздик. Размер каждой был в два кулака и длиною в метр. Я таких гвоздик не видел ни до ни после в моей жизни!

У меня, к счастью, было ещё очень много незабываемых событий в жизни. Но первый год в моём любимом Кишинёве я всегда буду вспоминать с большой любовью!!!