В текущем году МВД усилит роль участковых инспекторов в селах и городах для обеспечения общественного порядка и предупреждения преступности. Как сообщает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил во вторник после расширенной коллегии МВД министр Павел Войку.

"Реформы, начатые в МВД в 2013 году, в том числе и системы общественного порядка и безопасности, рассматриваемые с точки зрения результатов в 2020 году, позволяют сделать вывод о том, что политика на местах была осуществлена фрагментарно и не соответствовала требованиям. Эти процессы привели к серьезным недостаткам в деятельности полиции, особенно ее присутствия в сельской местности. С 2013 года было сокращено 78 должностей участковых. Из 173 полицейских инспекторатов только 34 имеют оптимальные условия труда, 17 были отремонтированы за счет средств ЕС", - сказал министр.

По его словам, 30 участков находятся в процессе реновации, в 2020 г. планируется отремонтировать еще 20. "К сожалению, даже привлеченные средства доноров не обеспечивают работы в полном объеме. Есть такие участки, где на 2-3 сотрудников приходится один компьютер и один стол. От этого наследия мы намерены избавиться", - сказал министр.

По его данным, на каждого участкового в РМ приходится от 2,5 тыс. жителей до 3,5 тыс.

"У нас 300 вакантных мест этой категории специалистов. Тем не менее, участковый необходим в каждом населенном пункте. Он ближе к гражданам, он знает о тех или иных особенностях места их проживания. В конце концов, когда рядом человек в погонах, население чувствует себя увереннее", - считает Войку.

В ближайшее время МВД представит премьер-министру Концепцию реформирования системы участковых инспекторов.