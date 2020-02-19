МИДЕИ: граждане Молдовы на Diamond Princess не заражены коронавирусом

Граждане Молдовы, пребывающие на борту круизного лайнера Diamond Princess, полностью здоровы. Об этом заявили во вторник в министерстве иностранных дел и европейской интеграции. Там же отметили, что условия схода наших соотечественников на берег должны установить японские власти.

– Граждане Молдовы, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, полностью здоровы. Условия схода пассажиров на берег предстоит установить японским властям при эвакуации всех пассажиров. Прежде, чем сойти с судна, граждане Молдовы должны будут пройти обследование у врачей, - говорится в заявлении МИДЕИ, которое цитирует Sputnik.

С 3 февраля Diamond Princess стоит на рейде японского порта Йокогама, когда стало известно, что у сошедшего в Гонконге пассажира нашли коронавирус. На судне был введен карантин на судне, который завершится в среду. Все пассажиры, которые не заражены новым коронавирусом, должны покинуть Diamond Princess к 21 февраля.

На борту находятся 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе трое граждан Молдовы – двое мужчин и женщина. У двоих из них также есть румынское гражданство.

Коронавирус обнаружен у 542 лиц, пребывающих на судне, в том числе у 254 человек без симптомов.

Михаил Генчу