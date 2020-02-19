Додон: «Счета за февраль будут на 25−30% ниже, чем в январе»

Президент Игорь Додон поручил провести проверку ситуации со счетами за отопление, которые получили жители Кишинева в январе. По словам Додона, в условиях теплой зимы не понятно, почему жители должны платить больше за тепло.

Президент 18 февраля провел рабочее заседание с представителями компании «Термоэлектрика», столичной мэрии и компании «Молдовагаз» для прояснения ситуации".

«Меня заверили, что счета за февраль будут на 25−30% ниже, чем в прошлом году и в нынешнем январе. Я предупредил ответственных лиц, что в противном случае руководство “Термоэлектрики” будет отстранено от должности», — написал Додон.

Ранее в соцсетях были опубликованы фото январских платежек, с комментариями граждан.

В компании Termoelectrica отметили, что в январе 2020 года расчетный период составлял в среднем 32−36 дней, а в январе 2019 года 29 дней. Таким образом расчетный период не совпадает с календарным месяцем.