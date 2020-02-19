Подал проект о внесении изменений в Избирательный кодекс не только в Парламент! Руслан Кодряну: «Я буду стучать во все двери»

Через неделю после подачи в Секретариат Парламента проекта по внесению поправок в Избирательный кодекс бывший исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну до сих пор не получил ответа ни от одного депутата или какой-либо парламентской фракции, которая могла бы представить его на пленарном заседании для принятия.

По запросу ТРИБУНЫ Руслан Кодряну сказал нам, что у него не было отдельного разговора с кем-либо из депутатов.

«Я разослал его всем фракциям без дискриминации и все согласились с тем, что проблема существует», уточнил он.

В то же время, на вопрос о том, что последует либо произойдет, если никто не примет инициативу, Руслан Кодряну сказал, что попытается связаться со фракциями по отдельности. «Я также направил проект Адвокату по правам человека и Программе организации объединенных наций, у которой есть проект с ЦИК. Я буду стучать во все двери», добавил Кодряну.

ТРИБУНА уточняет: предложенный Русланом Кодряну проект предусматривает снижение порога сбора подписей для независимых кандидатов с 10 тысяч до 6 тысяч подписей. Также идет речь о продлении срока сбора подписей с 20 до 30 дней, а также для обобщения срока действия избирательного округа.

Напомним, что Руслан Кодряну, который выступает как независимый кандидат, был исключен из предвыборной гонки на должность примара муниципия Кишинэу с октября 2019 года, после того как после проверки выяснилось, что он не собрал 10 000 действительных подписей, необходимых для регистрации.

Андриана Кептине