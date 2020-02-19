19 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Срочно: Серджиу Сырбу, Канду и другие покидают ДПМ и формируют свой парламентский проект
19.02.2020

Много слов, мало дела. Только что Андриан Канду в рамках организованного брифинга, который транслировался телеканалом Publika, объявил о выходе из ДПМ, вместе с группой из еще пяти депутатов. Вслед за пространными словами о "ценностях", с которых экс-спикер, любящий витиеватые и модные обороты политического жаргона, начал свою речь, последовали заверения, что он, Канду, всегда радел за светлое будущее Молдовы, за людей, за наьивший уже оскомину "европейский выбор", и очень обеспокоен тем, что ДПМ избирает "неправильный курс".

В конце он заявил о создании собственной парламентской "группировки", в которую, помимо него, вошли и депутаты Элеонора Граур, Григоре Репещук, Владимир Чеботарь, Корнелий Падневич, и, конечно же, Сергей Сырбу - все они во время "вдохновленного спича" Канду стояли рядом с ним.

В общем, с демократами произошло то, что несколько лет тому назад они сами сделали с партией Филата - наверное, вы помните "группу Лянкэ", которая, когда запахло жареным, переметнулась под крыло Плахотнюка и Канду. А теперь бумеранг вернулся...

 Дан Дудка


 
Количество просмотров:
165
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.