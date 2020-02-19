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Политика
Глава МВД: Владимир Плахотнюк еще не объявлен в международный розыск
19.02.2020

В Европе пока не спешат искать Владимира Георгиевича. Глава МВД Павел Войку сообщил о том, что Владимир Плахотнюк еще не объявлен в международный розыск.

- Депутат Илан Шор и бывший депутат Константин Цуцу объявлены в международный розыск. Что касается Плахотнюка, то мы до сих пор не получили официального ответа от Europol о его объявлении в розыск, - заявил Павел Войку.

В конце января 20020 года Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал о том, что был сделан запрос в Интерпол об объявлении в международный розыск молдавского бизнесмена и политика Плахотнюка.

На территории Республики Молдова Плахотнюк обвиняется в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег в особо крупных размерах.

О том, что идет расследование, стало известно в августе прошлого года, через несколько месяцев после побега из страны одиозного олигарха Владимира Плахотнюка - материалы дела Антикоррупционной прокуратуре Молдовы передали коллеги из Румынии.

После того, как бизнесмен не явился на допрос, суд столичного сектора Чеканы выдал ордер на его арест и разрешил объявить его в розыск, передает ehomd.info.

 Михаил Генчу


 
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