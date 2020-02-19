Новый вице-директор рынка и терновый куст

Кто не знает сказку про Кролика, который, будучи пойман Лисом, все же перехитрил рыжехвостого хищника и спасся, повторяя одну и ту же фразу: «Делай со мной, что хочешь, только в терновый куст не бросай!». А тот его – на свою глупую голову - и бросил.

Эта история напоминает историю назначений муниципальной властью Кишинева руководства Центрального рынка. Неделю назад генпримар Ион Чебан попросил и.о. директора рынка Юрия Василенко, юриста по образованию, ранее работавшего в министерстве внутренних дел офицером по расследованию экономических преступлений, уйти в отставку.

Будучи назначен на эту должность бывшим и.о.мэра Русланом Кодряну, Василенко ввел в штатное расписание должность первого вице-директора, на которую назначил Лилию Буштюк, некоторое время назад уже возглавлявшую это подразделение примэрии и уволенную Кодряну из-за жалоб предпринимателей, которых якобы заставляли незаконно платить дополнительные деньги за продление разрешений на торговлю и другие услуги.

Почувствовав себя обделенным полномочиями, другой заместитель руководителя рынка - Влад Николаеску стал строчить на Василенко в примэрию доносы и тот в конце концов вынужден был уйти. На его место генпримар Ион Чебан назначил исполняющим обязанности руководителя рынка бывшего советника ПСРМ Иона Пынтю. Но одновременно освободилась и пресловутая должность первого заместителя директора, которую занял Геннадий Ботезат, и это назначение вызвало на прошлом заседании служб мэрии шумный скандал.

Советник ППДП Руслан Вербицкий обвинил руководство примэрии и, в частности, вице-мэра Ингу Ионесий в протекционизме, утверждая, что назначение Ботезата незаконно - из-за существующего на данный момент конфликта интересов. И конкретизировал: Геннадий Ботезат непосредственно связан с экономическим агентом, приватизировавшим целый ряд зданий на территории рынка. «Сейчас у него несколько приватизированных участков, - заявил советник ППДП Руслан Вербицкий. - Начнём с улицы Армянской - красное здание, на Болгарской улице - красное здание, два жёлтых здания в центре рынка. Зайдите туда и посмотрите. Общественный туалет теперь стал частной собственностью».

«Вы видели, чтобы я поставила свою подпись под назначением заместителя директора? - остудила пыл Вербицкого заместитель мэра столицы Инга Ионесий. - Я ничего не заверяла, ничего не подписывала. Я не в курсе того, о чём вы говорите. Проверю информацию, обсудим ее с директором».

Поставленный в ситуацию необходимости оправдываться, новый назначенец в руководство рынком Геннадий Ботезат в интервью одному из молдавских телеканалов признался, что до недавних пор действительно возглавлял компанию, приватизировавшую недвижимость на территории Центрального рынка, но уволился сразу же, как только был назначен заместителем директора.

Казалось бы, формально конфликта интересов здесь нет. А фактически? Можно ли быть уверенным в том, что в своей новой должности Геннадий Ботезат не будет продвигать интересы фирмы, бразды правления которой совсем недавно передал (а передал ли?) своим близким?

Словом, у нового «вице» получилось, как с тем зайцем, которого «наказали», бросив в терновый куст.

Мария БУИНЧУК