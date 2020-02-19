19 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Реакция лидера ДПМ на выход из фракции и партии группы депутатов!
19.02.2020

Председатель  Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип выступил с заявлением, сделанным после объявления группы коллег о выходе из фракции и формирования, сообщает ТРИБУНА.

«Это было предсказуемое решение, учитывая определенные события последних месяцев. Речь идет больше, чем о различиях во взглядах между партией и этой группой, и я думаю, что их решение является оптимальным, что поможет и ДПМ, и этой группе коллег развиваться дальше, в том числе посредством возможного будущего сотрудничества по проектам общего интереса.

Сейчас я нахожусь в Бухаресте, где у меня несколько официальных встреч, вечером я вернусь в Кишинёв, встретимся с руководством партии и представим нашу официальную позицию», написал Филип в социальной сети.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
152
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.