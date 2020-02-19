Плахотнюк хочет взять под контроль парламент Молдовы – ему уже позвонил Канду: Что на самом деле означает раскол в Демпартии

Все идет к созданию альянса Канду/Плахотнюк - Шор – Санду/Нэстасе.

Демпартия Молдовы продолжает активно "очищаться". В это раз еще и очень громко: из фракции ДПМ вышли сразу шесть человек - Андриан Канду, Сергей Сырбу, Корнелий Падневич, Елеонора Грау, Григорий Пересчук и Владимир Чеботарь.

По мнению многочисленных молдавских экспертов, вся "шестерка" - это люди Плахотнюка. Правда, по словам экс-вице-премьера Александра Муравского, не до конца понятно, что ищет Элеонора Граур в этой компании. Но это, как говорится, её выбор.

В связи со всем этим 5 наивных вопросов.

1. Почему случился раскол?

По словам бывшего спикера парламента Андриана Канду, депутаты намерены поддержать вотум недоверия, вынесенного министру иностранных дел депутатами ППДП (мол, по этому «принципиальному» вопросу они разошлись с руководством ДПМ). Кроме того, отметил экс-спикер, Демократическая партия потеряла эффективность и разочаровывает свой электорат. Это – официальная версия раскольников.

2. Они ушли, чтобы создать новый альянс?

По другой версии, все было сделано для того, чтобы Плахотнюк попытался взять под свой контроль парламент.

- Демократический талибан в лице Канду, Чеботаря, Сырбу и еще трех депутатов объявил о выходе из Демократической партии и ее парламентской фракции. Проще говоря, верные люди Плахотнюка решили расстаться с ДПМ и начать свою игру по объединению всех деструктивных сил, работающих на подрыв хрупкой стабильности в Молдове. Иными словами, Альянс Канду/Плахотнюк-Шор–Санду-Нэстасе становится реальностью, - написал на своей страничке в Фэйсбуке советник президента Молдовы Эрнест Варданян.

3. А есть ли у возможного альянса большинство в парламенте?

На данный момент – нет. У фракций социалистов и ДПМ на этот час 59 депутатов из 101. Но наблюдатели не исключают, что «группа Канду» попытается перетащить к себе еще немного «демократов». И таким образом, у верных людей беглого олигарха Плахотнюка будут «золотые голоса» - приятие любых законом и решений станет невозможным без «группы раскольников».

4. Это было спонтанное решение?

Нет. Андриан Канду признался, что решение покинуть ДПМ он согласовал с Владом Плахотнюком.

«Это правда, что прошлой ночью я позвонил ему. Я был вынужден рассказать ему о том, что я собирался сделать. Он ответил, что «вы взрослые люди, если считаете что должны - делайте», объяснил Канду в эфире Publika TV.

5. Как могут назвать «раскольники» свою депутатскую группу (или – партию в дальнейшем)?

В сети уже вовсю предлагают название новой партии. Самое забавное - Partidul Democrat Reformator. Отличная идея, но проблема в том, что аббревиатура читается не очень презентабельно: PDR.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ