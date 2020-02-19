Молдавский премьер сильно обиделся на судей: "Обрежем бюджет судей на 70 миллионов леев!"

Имущество судей, из-за которых Молдова проиграла в ЕСПЧ, будет проверено. Бюджет судебной системы будет сокращен на 70 млн. леев Премьер Кику разозлен тем, что Молдова теряет огромные деньги в ЕСПЧ.

Начало заседания правительства 19 февраля началось нестандартно. Премьер Кику заявил, что Молдова должна выплатить 70 млн. леев после того, как в 2011 году проиграла иск в ЕСПЧ.

- После того как прошли 8 лет со дня оглашения вердикта, Суд прислал нам счет на оплату. Вердикт 2011 года – это следствие решений тех, кто облечен в судебную мантию: Вера Мачинская, Тамара Кишка-Донева, Алла Кобэняну, Татьяна Виеру и Светослав Молдовану. Эти лица, вопреки Конституции, пересмотрели окончательное заключение Высшей судебной палаты от 2004 года в отношении конфликта между частными компаниями, среди которых и торговый комплекс «Gemenii». Теперь правительство должно изыскать 70 млн. леев в бюджете-2020 и заплатить их, - заявил Ион Кику.

Глава кабмина потребовал у министра финансов пересмотреть закон о бюджете на 2020 год, сократив финансирование судебной системы на 70 млн. леев. В то же время Кику дал указание министру юстиции подготовить обращение в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, нанесших ущерб госбюджету Кроме того, он распорядился опубликовать всю информацию о проигранных Молдовой делах в ЕСПЧ – с указанием имен судей и иных виновных лиц.

- Г-н Пушкуцэ, прошу начать, согласно законодательству, процедуру оценки доходов судей, которые вынесли решения, из-за которых Молдова была осуждена в ЕСПЧ. Агентство по неподкупности пусть проверит возможные конфликты интересов в отношении упомянутых лиц, - добавил Кику.

Напомним, что ЕСПЧ обязал Молдову выплатить ущерб по делу „Gemenii” и обеспечить возврат зданий бывшим владельцам до 18 мая 2020 года. Если это решение не будет исполнено, государству придется выплатить 2,1 млн. евро.

ПАВЕЛ МУНТЯН