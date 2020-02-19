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Если в воскресенье будут выборы: Партия социалистов Молдовы получит больше всех мандатов депутатов
19.02.2020

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, в парламент проходят четыре политформирования: ПСРМ, ПДС, ДПМ и «Платформа ДА». Таковы данные опроса общественного мнения, опубликованного сегодня Ассоциацией социологов и демографов.

Согласно исследованию, ПСРМ сохраняет абсолютное лидерство, заручившись поддержкой для получения наибольшего количества депутатских мандатов. За политформирование готовы голосовать 45% респондентов. ПДС получила бы 19,7% голосов, а ДПМ-11,8%.

«Платформа ДА» находится вблизи избирательного порога – за нее готовы отдать свой голос только 5,6 % респондентов.

Согласно опросу, в парламент не попадают ПКРМ, партия «Шор», «Наша партия» и ЛП.

Опрос „Социально-политические предпочтения граждан накануне парламентских выборов в одномандатном округе №38 мун. Хынчешты» был проведен с период с 10 по 16 февраля 2020 года, при выборке в 1173 респондента, в 89 населенных пунктах. Погрешность составляет 3%.


 
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