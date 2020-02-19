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Общество
Игорь Додон посетил театр Чехова – самый популярный в республике Молдова
19.02.2020

Президент заверил коллектив театра Чехова в своей поддержке.

Сегодня, 19 февраля, по просьбе руководства и творческого коллектива Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова президент Игорь Додон вместе с министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем посетил этот замечательный театр, самый популярный в Республике Молдова. Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью учреждения культуры.

Глава государства дал высокую оценку успехам Театра имени Чехова, который благодаря умелому сочетанию классического и современного репертуара сумел значительно увеличить посещаемость спектаклей и перестал быть убыточным. Более того, в 2019 году Театр за счет продажи билетов получил более миллиона леев прибыли.

Были также рассмотрены некоторые организационные проблемы, связанные с избранием художественного руководителя и продлением трудового договора с директором Театра Константином Харетом.

- Идя навстречу пожеланиям подавляющего большинства работников, предложил оптимальное решение указанных проблем и заверил всех в том, что буду и далее оказывать Театру имени Чехова необходимую поддержку, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.


 
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