Настанут времена, когда люди сами будут вершить правосудие, адвокат

„Я думаю, что вскоре настанут времена, когда люди сами будут врешить правосудие, если правоохранительные органы не возьмут под контроль то, что они обязаны делать, проводить правильные, эффективные и настоящие расследования”. Об этом заявил адвокат Виктор Панцыру на пресс-конференции в IPN в контексте уголовного дела, в котором мать обвиняет правоохранительные органы Единецкого района в том, что расследовали с нарушениями обстоятельства убийства её сына в начале августа прошлого года.

Адвокат сказал, что в ночь с 7 на 8 августа 2019 года 25-летний молодой человек скончался в больнице после того, как другой молодой человек нанес ему более десяти ножевых ранений. Врачи скорой помощи ждали 40 минут, чтобы прибыла полиция и сделала снимки на месте, хотя у жертвы были открытые раны, которые постоянно кровоточили. Последующие действия показывают, что полиция и врачи скорой помощи отнеслись к жертве не как к живому человеку, а как к трупу.

Прокуроры посчитали, что бездействие врачей было чем-то естественным, и не начали никаких расследований, отметил адвокат. Виктор Панцыру отметил, что судмедэсперты не сфотографировали каждую рану и не описали как они были нанесены, хотя это важная информация для расследования, отметил он, потому что с ее помощью можно доказать вину или невиновность обвиняемого. „Этот случай четко иллюстрирует, что в нашей стране происходит с правоохранительными органами и как они понимают работу на благо граждан”, - заявил Виктор Панцыру.

Адвокат считает необходимым, чтобы правоохранительные органы Кишинева провели аудит деятельности своих коллег из Единецкого района. Их некомпетентность доказана и тем, что дело было направлено в суд, будучи квалифицированным как „простое убийство”, хотя речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью, поскольку жертве было нанесено более десяти ножевых ранений.

Анжела Палева, мать жертвы, заявляет, что в деле отсутствуют некоторые доказательства, в том числе видеозаписи, которые могут пролить свет на это дело, а фотографии с места были выборочно прикреплены к делу. Анализируя и сопоставляя прилагаемые к делу документы с информацией, которую она узнала пост-фактум о вечере, когда произошла трагедия, женщина убеждена, что многие вещи были пропущены или намеренно скрыты, что привело к тому, что дело было квалифицировано как простое убийство.