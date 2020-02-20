Генпрокуратура отчиталась о том, как идет расследование кражи миллиарда

Отчет генпрокуратуры о расследовании кражи миллиарда заслушала парламентская комиссия по нацбезопасности. Правда, депутаты не согласились провести часть слушаний вместе с прессой, как предложил представлявший отчет замгенпрокурора Русан Попов.

Прокуратура расследует около 200 дел, связанных с кражей миллиарда и касающихся банковской системы.

С 2009 по 2014 год средства выводили через невозвратные кредиты. Общий ущерб, нанесенный государству, составил около 13 миллиардов леев, но правительство с учетом процентов должно вернуть Нацбанку 22 миллиарда леев. Речь идет о кредитах трем банкам на сумму более 13 миллиардов леев, которые Нацбанк предоставил этим учреждениям после кражи миллиарда. Кредиты были даны под гарантии правительства и переведены в госдолг, сообщает NewsMaker.

Пока что удалось вернуть около 2 миллиардов леев, но не из украденных денег, а за счет продажи имущества трех ликвидируемых банков.

Прокурорам предстоит проверить более 5,5 тысяч банковских транзакций и послать в этой связи запросы в несколько десятков стран. Большую часть денег вывели через Латвию.

В делах о краже миллиарда фигурирует несколько группировок - группа экс-главы админсовета Banca de Economii Григория Гачкевича, группа экс-главы админсовета этого банка Илана Шора, группа бизнесмена Вячелава Платона, группа экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, группа экс-премьера Владимира Филата.

В деле Плахотнюка есть два крупных эпизода, один из которых касается «Ландромата» — схемы вывода миллиардов долларов из России, в том числе через Молдову.

Кроме того, прокуратура направила 26 запросов в разные страны, включая Латвию, США. Россию, Монако, Чехию, Францию, Израиль и Украину. Запросы в десятки стран еще готовят.

Михаил Генчу