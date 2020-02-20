Шелин: "Дьяков испугался массового перехода из ДПМ в СДПМ"

"Дьяков испугался массового перехода первичных организаций ДП в ряды социал-демократов и решил сделать упреждающий удар, намекнув, что ДП под руководством Плахотнюка намеревалась объединиться с PSD", - считает Виктор Шелин.

Об этом лидер социал-демократической партии написал в Facebook. Шелин утверждает, что с Владом Плахотнюком не велось никаких переговоров.

"Заявляю, что в период с 2016 по 2019 год я лично и мои коллеги не встречались с господином Плахотнюком и не имели с ним политических и экономических сделок. Я хочу напугать господина Дьякова еще больше: если бывшие депутаты ДП инициируют переговоры, и PSD примет решение о сотрудничестве, то в ряды PSD перейдут и первичные организации, и большая часть депутатского корпуса за исключением депутатов, кто уже десятилетиями правит страной в парламенте и от них нет пользы для народа, бывших министров и премьер-министров. замешанных в незаконной приватизации и концессиях, рейдеров и контрабандистов", - заявил Шелин.

Он также упомянул об ущербе, который по его мнению, нанесла деятельности социал-демократической партии ДПМ.

"PSD в отличие от других партий очень сильно пострадала от деятельности ДП: возбуждение уголовного дела против председателя PSD за срыв марша гомосексуалов в г. Бельцы, возбуждение уголовного дела против 70 активистов в период сбора подписей в поддержку Референдума о вступлении Молдовы в Таможенный союз, давление на лидеров партии и предвыборного блока в период выборов 2014 года, рейдерские атаки на бизнес членов партии.

Но несмотря на давление от ДП и АЕИ, мы находили в себе смелость высказывать и похвалы ДП: когда усилиями Плахотнюка была восстановлена государственная граница РМ-Украина, когда ДП объявила о целесообразности всенародного избрания судей, когда усилиями ДП началась борьба с серыми схемами на таможне и резко увеличились поступления в бюджет, когда ДП не согласилась с кабальными условиями МВФ и пошла на стимулирование HoReCa и снизила НДС до 10 процентов!

Если коротко, не все плохо было в ДП, и это стоило труда и здоровья многим членам ДП, но мы высказываем свою партийную ненависть демагогам от ДП и бандитам с большой дороги!", - подытожил Шелин.

Напомним, что ранее почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков заявил, что "во времена Плахотнюка были предприняты попытки слиться с Социал-демократической партией (СДП). Тогда я воспротивился этому".