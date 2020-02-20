Чеботарь заявил, что уходит из партии, "чтобы не потерять, а возможно - найти себя".

Бывший вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь заявил, что уходит из партии, "чтобы не потерять, а возможно - найти себя". Об этом он написал в среду на своей странице в социальных сетях, передает infotag.md

"Наступило время перевернуть страницу, связанную с Демократической партией. Не я перевернул страницу, книга сама закрылась. Причины - это внутрипартийные процессы. Я не ухожу с кем-то или ради кого-то. Также не ухожу, чтобы выступить против кого-то - ухожу, чтобы не потерять, а возможно, найти себя", - заявил бывший демократ.

Чеботарь считает, что "ДПМ сейчас принимает участие во власти, и важно, чтобы партия не забывала об ответственности такого положения".

"Вместе с коллегами, с которыми у нас общие взгляды, мы построим надежную платформу (в парламенте - "И."), которая будет служить гражданам Молдовы, основываться на выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, учитывая в первую очередь национальные интересы. Буду поддерживать формирование глубоких демократических ценностей, социальной ответственности, свободу инициативы, свободный и конкурентный рынок, уважение к правам собственности и идею минимального вмешательства государства в экономические и социальные процессы", - отметил политик.

Чеботарь подчеркнул, что "остается открытым к взаимодействию с другими партиями, особенно с коллегами из ДПМ, для реализации совместных проектов", также пожелав им "успехов в реализации поставленных целей".