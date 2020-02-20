20 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Чеботарь заявил, что уходит из партии, "чтобы не потерять, а возможно - найти себя".
20.02.2020

Бывший вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь заявил, что уходит из партии, "чтобы не потерять, а возможно - найти себя". Об этом он написал в среду на своей странице в социальных сетях, передает infotag.md

"Наступило время перевернуть страницу, связанную с Демократической партией. Не я перевернул страницу, книга сама закрылась. Причины - это внутрипартийные процессы. Я не ухожу с кем-то или ради кого-то. Также не ухожу, чтобы выступить против кого-то - ухожу, чтобы не потерять, а возможно, найти себя", - заявил бывший демократ.

Чеботарь считает, что "ДПМ сейчас принимает участие во власти, и важно, чтобы партия не забывала об ответственности такого положения".

"Вместе с коллегами, с которыми у нас общие взгляды, мы построим надежную платформу (в парламенте - "И."), которая будет служить гражданам Молдовы, основываться на выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, учитывая в первую очередь национальные интересы. Буду поддерживать формирование глубоких демократических ценностей, социальной ответственности, свободу инициативы, свободный и конкурентный рынок, уважение к правам собственности и идею минимального вмешательства государства в экономические и социальные процессы", - отметил политик.

Чеботарь подчеркнул, что "остается открытым к взаимодействию с другими партиями, особенно с коллегами из ДПМ, для реализации совместных проектов", также пожелав им "успехов в реализации поставленных целей".


 
Количество просмотров:
88
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.