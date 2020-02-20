Китай получил из Молдовы две тысячи масок для борьбы с коронавирусом

Посол Китая в Кишиневе Чжан Инхун сообщил в среду, что представители Молдовы отправили в качестве помощи КНР, где распространяется коронавирус, 2 тысячи одноразовых медицинских масок.

"Молдавские друзья решили оказать помощь нашим китайским друзьям, они на месте купили одноразовые маски и отправили их в Китай, подарили их нашему народу, за что мы вас очень благодарим. Мы узнали, что в Молдове не производятся маски, но все равно молдаване смогли их купить, потому что они очень нужны Китаю", - заявил дипломат на брифинге, передает ria.ru

Посол уточнил, что в Китай было отправлено 2 тысячи одноразовых масок. Он подчеркнул, что в китайских провинциях за пределами региона Хубэй пятнадцатый день подряд фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019.