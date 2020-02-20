20 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Китай получил из Молдовы две тысячи масок для борьбы с коронавирусом
19.02.2020

Посол Китая в Кишиневе Чжан Инхун сообщил в среду, что представители Молдовы отправили в качестве помощи КНР, где распространяется коронавирус, 2 тысячи одноразовых медицинских масок.

"Молдавские друзья решили оказать помощь нашим китайским друзьям, они на месте купили одноразовые маски и отправили их в Китай, подарили их нашему народу, за что мы вас очень благодарим. Мы узнали, что в Молдове не производятся маски, но все равно молдаване смогли их купить, потому что они очень нужны Китаю", - заявил дипломат на брифинге, передает ria.ru

Посол уточнил, что в Китай было отправлено 2 тысячи одноразовых масок. Он подчеркнул, что в китайских провинциях за пределами региона Хубэй пятнадцатый день подряд фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019.


 
Количество просмотров:
34
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.